17 ноября 2026, 17:53
Шесть скрытых функций брелока, которые полезны в повседневной поездке
Шесть скрытых функций брелока, которые полезны в повседневной поездке
Удержание кнопки брелока иногда опускает стекла, а другая комбинация запускает двигатель. Брелок также помогает отыскать автомобиль в темноте. Набор функций зависит от модели: проверьте руководство и символы на своем брелоке, прежде чем пользоваться этими возможностями.
Современные автомобили оснащены большим количеством помощников, о функциях которых порой водитель даже не подозревает. Не меньшим функционалом обладает и брелок.
Когда машина долго стоит под солнцем, жара в салоне становится неудобством еще до начала поездки. В некоторых моделях салон можно проветрить дистанционно: удержание кнопки разблокировки от 3 до 5 секунд опускает боковые стекла.
Подобный сценарий встречается, в частности, у BMW и Honda. Он предусмотрен и в некоторых моделях Toyota. Вместо того чтобы сначала открывать двери и ждать, пока спадет жара, водитель может выпустить горячий воздух до посадки. Но доступность функции и точная комбинация зависят от автомобиля.
Брелок пригодится и зимой. На некоторых машинах предусмотрен дистанционный запуск двигателя: для него используют отдельную круглую кнопку или нажимают кнопку закрытия три раза. Салон начинает прогреваться до того, как водитель сядет за руль. Однако инструкция к конкретной модели важнее универсальных советов из интернета: комбинации различаются. О том, почему после холодного запуска важен аккуратный режим движения, мы писали в материале о зимнем запуске.
У некоторых брелоков есть функция поиска машины. Двойное нажатие кнопки блокировки может включить мигание фар, чтобы автомобиль было легче заметить в темноте. В описании эту возможность называют «тихим» поиском: вместо звукового сигнала ориентиром служит свет.
Если стоянка тесная, стоит проверить управление зеркалами. На отдельных премиальных моделях Audi и Mercedes длительное нажатие кнопки закрытия складывает зеркала с помощью электропривода. Подобный прием помогает убрать зеркала перед маневром в узком дворе.
Некоторые функции связаны с защитой автомобиля и доступом в салон. В отдельных моделях, например Corvette или Porsche, предусмотрен режим Valet Mode: он ограничивает мощность двигателя и блокирует бардачок. Это полезно, когда машину оставляют парковщику или на мойке, хотя наличие режима и способ его включения необходимо уточнять для конкретной версии.
Даже у системы бесключевого доступа остается запасной механический ключ. Обычно он скрыт внутри брелока: если батарейка разрядилась, жало можно достать, сняв крышку. Так автомобиль можно открыть обычным способом.
Самая необычная из перечисленных возможностей связана с дистанционной парковкой. Функция Summon у Tesla дает возможность выгнать машину из гаража, находясь рядом и удерживая кнопку на ключе.
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