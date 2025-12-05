Заплатил за парковку и отдал комиссию? Есть способы этого избежать

5 декабря 2025, 13:41
Шесть способов оплатить парковку в Санкт-Петербурге без комиссии
Платная парковка может быть дешевле. Существуют удобные способы оплаты. Они помогут сэкономить ваши деньги. Узнайте все доступные варианты. Избегайте лишних трат и штрафов.
Система платных парковок в Санкт-Петербурге продолжает расширяться, охватывая все больше улиц в центральных районах города. На сегодняшний день, по данным профильных ведомств, платными стали 652 участка в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Общая емкость этих зон составляет почти 48 тысяч машиномест, из которых более 42 тысяч являются платными, а около 5 тысяч выделено для людей с ограниченными возможностями.
С осени 2025 года власти города пошли на серьезное повышение тарифов для легковых автомобилей, в некоторых случаях стоимость часа стоянки выросла более чем в три раза. Эта мера, по замыслу чиновников, должна снизить нагрузку на исторический центр и освободить парковочные места для местных жителей. При этом, как сообщает Autonews, размеры штрафов за нарушение правил оплаты остались на прежнем уровне - 3000 рублей за каждый зафиксированный случай. Поэтому вопрос, как оплатить стоянку быстро, удобно и, главное, без лишних трат, становится особенно актуальным для петербургских водителей.
К счастью, существует несколько проверенных способов внести плату за парковку, не переплачивая ни копейки комиссионных сборов. Самый популярный и удобный вариант - это официальное мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Его можно скачать в любом магазине приложений, будь то App Store, Google Play или отечественный RuStore. Процедура проста: после установки нужно пройти несложную регистрацию, пополнить внутренний парковочный счет с банковской карты, а затем выбрать на карте нужную зону, указать госномер автомобиля и желаемую продолжительность стоянки. Деньги спишутся с внутреннего счета.
Еще одно технологичное решение - приложение «BSTR». Его особенность заключается в использовании специальной RFID-метки, которая крепится на лобовое стекло. Система автоматически списывает средства с привязанной банковской карты, когда автомобиль заезжает в зону платной парковки и покидает ее. Это избавляет от необходимости каждый раз вручную проводить оплату.
Для тех, кто предпочитает пользоваться компьютером, доступен официальный сайт parking.spb.ru. Функционал здесь практически полностью дублирует мобильное приложение. Необходимо также зарегистрироваться, войти в личный кабинет, пополнить счет и оплатить парковку, указав все необходимые данные: номер зоны, госномер машины и время.
Не теряет актуальности и способ оплаты через СМС. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3065. Важно правильно составить текст сообщения, который зависит от категории транспортного средства и количества часов. Большинство крупных операторов, таких как Мегафон, Tele2, Билайн и Yota, не взимают комиссию за эту услугу. Исключением является МТС, который удержит 10 рублей сверх суммы платежа.
Наконец, всегда можно воспользоваться стационарным паркоматом. Эти устройства установлены на улицах в пределах платных зон. Они принимают к оплате банковские карты всех популярных платежных систем: UnionPay, Visa, MasterCard, Maestro и «Мир». Важный нюанс: паркоматы не принимают наличные деньги. Кроме того, оплаченную через терминал парковочную сессию нельзя продлить или завершить досрочно, чтобы вернуть остаток средств.
Существуют и способы оплаты с комиссией. К ним относятся приложение «Парковки России», а также сервисы СберБанка - банкоматы, кассы и мобильное приложение «СберБанк Онлайн». При их использовании стоит быть готовым к небольшим дополнительным сборам. Вне зависимости от выбранного способа, крайне важно внимательно проверять вводимые данные - госномер автомобиля и его категорию. Любая ошибка может быть расценена как неоплата и повлечь за собой неприятный штраф в размере 3000 рублей.
Похожие материалы
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:56
Как экономить на бензине с помощью топливной карты в 2025 году
Топливная карта - это выгодно. Она помогает экономить на заправках. Вы получаете скидки и бонусы. Узнайте, как это работает. Контролируйте свои расходы легко. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 10:19
Все о тюнинге авто: какие доработки полезны, а какие опасны
Многие хотят улучшить свой автомобиль. Но тюнинг бывает очень разным. Некоторые доработки могут быть опасны. Важно знать все нюансы процесса. Это поможет избежать серьезных проблем. Разбираемся в главных правилах модернизации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:38
10 иностранных автомобилей, которые могут опустошить ваш кошелек на ремонте и сервисе
Некоторые иномарки способны удивить не только комфортом, но и счетами за сервис. Владелец может столкнуться с непредвиденными расходами. Узнайте, какие автомобили требуют особого внимания к бюджету. Не все популярные модели так уж выгодны в эксплуатации.Читать далее
-
06.12.2025, 08:12
Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города
Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.Читать далее
-
06.12.2025, 08:01
Как выбрать подержанный автомобиль и не нарваться на хлам
Покупка машины с рук - лотерея. Узнайте главные секреты проверки. Как не купить автохлам? Эти советы помогут избежать обмана. Выбор станет намного проще.Читать далее
-
06.12.2025, 07:59
Почему в СССР легковые автомобили с дизельными двигателями так и не появились
В СССР легковые авто с дизельными моторами так и не стали массовыми. Почему инженеры и чиновники не спешили внедрять дизельные технологии? Какие экономические и климатические факторы повлияли на выбор бензина? Ответы удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
