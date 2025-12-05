Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 13:41

Шесть способов оплатить парковку в Санкт-Петербурге без комиссии

Шесть способов оплатить парковку в Санкт-Петербурге без комиссии

Заплатил за парковку и отдал комиссию? Есть способы этого избежать

Шесть способов оплатить парковку в Санкт-Петербурге без комиссии

Платная парковка может быть дешевле. Существуют удобные способы оплаты. Они помогут сэкономить ваши деньги. Узнайте все доступные варианты. Избегайте лишних трат и штрафов.

Платная парковка может быть дешевле. Существуют удобные способы оплаты. Они помогут сэкономить ваши деньги. Узнайте все доступные варианты. Избегайте лишних трат и штрафов.

Система платных парковок в Санкт-Петербурге продолжает расширяться, охватывая все больше улиц в центральных районах города. На сегодняшний день, по данным профильных ведомств, платными стали 652 участка в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Общая емкость этих зон составляет почти 48 тысяч машиномест, из которых более 42 тысяч являются платными, а около 5 тысяч выделено для людей с ограниченными возможностями.

С осени 2025 года власти города пошли на серьезное повышение тарифов для легковых автомобилей, в некоторых случаях стоимость часа стоянки выросла более чем в три раза. Эта мера, по замыслу чиновников, должна снизить нагрузку на исторический центр и освободить парковочные места для местных жителей. При этом, как сообщает Autonews, размеры штрафов за нарушение правил оплаты остались на прежнем уровне - 3000 рублей за каждый зафиксированный случай. Поэтому вопрос, как оплатить стоянку быстро, удобно и, главное, без лишних трат, становится особенно актуальным для петербургских водителей.

К счастью, существует несколько проверенных способов внести плату за парковку, не переплачивая ни копейки комиссионных сборов. Самый популярный и удобный вариант - это официальное мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Его можно скачать в любом магазине приложений, будь то App Store, Google Play или отечественный RuStore. Процедура проста: после установки нужно пройти несложную регистрацию, пополнить внутренний парковочный счет с банковской карты, а затем выбрать на карте нужную зону, указать госномер автомобиля и желаемую продолжительность стоянки. Деньги спишутся с внутреннего счета.

Еще одно технологичное решение - приложение «BSTR». Его особенность заключается в использовании специальной RFID-метки, которая крепится на лобовое стекло. Система автоматически списывает средства с привязанной банковской карты, когда автомобиль заезжает в зону платной парковки и покидает ее. Это избавляет от необходимости каждый раз вручную проводить оплату.

Для тех, кто предпочитает пользоваться компьютером, доступен официальный сайт parking.spb.ru. Функционал здесь практически полностью дублирует мобильное приложение. Необходимо также зарегистрироваться, войти в личный кабинет, пополнить счет и оплатить парковку, указав все необходимые данные: номер зоны, госномер машины и время.

Не теряет актуальности и способ оплаты через СМС. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 3065. Важно правильно составить текст сообщения, который зависит от категории транспортного средства и количества часов. Большинство крупных операторов, таких как Мегафон, Tele2, Билайн и Yota, не взимают комиссию за эту услугу. Исключением является МТС, который удержит 10 рублей сверх суммы платежа.

Наконец, всегда можно воспользоваться стационарным паркоматом. Эти устройства установлены на улицах в пределах платных зон. Они принимают к оплате банковские карты всех популярных платежных систем: UnionPay, Visa, MasterCard, Maestro и «Мир». Важный нюанс: паркоматы не принимают наличные деньги. Кроме того, оплаченную через терминал парковочную сессию нельзя продлить или завершить досрочно, чтобы вернуть остаток средств.

Существуют и способы оплаты с комиссией. К ним относятся приложение «Парковки России», а также сервисы СберБанка - банкоматы, кассы и мобильное приложение «СберБанк Онлайн». При их использовании стоит быть готовым к небольшим дополнительным сборам. Вне зависимости от выбранного способа, крайне важно внимательно проверять вводимые данные - госномер автомобиля и его категорию. Любая ошибка может быть расценена как неоплата и повлечь за собой неприятный штраф в размере 3000 рублей.

