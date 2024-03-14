Шестеро туристов застряли на льду Байкала в сломавшемся автомобиле
Фото: МЧС России
В феврале и марте на Байкале туристический сезон в самом разгаре. Люди едут посмотреть на километры заснеженных равнин и уникальный пузырьковый лед, прокатиться по озеру на коньках, попробовать подводный дайвинг, зимнюю рыбаку и поплавать на льдине, посетить фестиваль ледяных скульптур и отыскать ледовый грот на острове Ольхон.
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Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике
АвтоВАЗ запатентовал три модели нового семейства Lada Iskra, серийная сборка которого должна стартовать в конце 2024 года. Но публичный дебют новинки состоится значительно раньше.Читать далее
-
14.03.2024, 16:53
Губернатор Петербурга раскрыл планы по производству автомобилей
Накануне в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентации нового автомобильного бренда. Сборку машин наладили на бывшем заводе Nissan, который теперь носит лаконичное название «Автозавод Санкт-Петербург».Читать далее
-
14.03.2024, 15:05
Эксперт объяснил, почему моторное масло надо менять в 2 раза чаще, чем рекомендует производитель
Стандартный межсервисный интервал у большинства автопроизводителей составляет 15 тысяч километров. Некоторые сокращают его до 10 тысяч, но технический тренер крупной сети автосервисов убежден, что масло следует менять еще чаще.Читать далее
-
14.03.2024, 14:35
АвтоВАЗ начнет пускать туристов на производство. Им покажут, как собирают автомобили и разрешать сесть за руль
АвтоВАЗ решил открыть двери для промышленного туризма. На предприятии запускают экскурсионные программы, которые призваны не просто удовлетворить праздное любопытство, но и привлечь на производство молодых специалистов.Читать далее
-
14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
-
14.03.2024, 09:24
Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой
Китайские автомобили заняли в Россию львиную долю рынка. Они привлекают современным дизайном, хорошей комплектацией и приемлемой ценой. Эксплуатация в зимний период помогла выявить несколько неприятных моментов.Читать далее
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