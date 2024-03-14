Шестеро туристов застряли на льду Байкала в сломавшемся автомобиле

Спасателям поступил сигнал о происшествии на льду Байкала. На акватории озера между селами Горячинск и Турка сломался автомобиль, в котором на рыбалку ехали шестеро туристов. На помощь попавшим в беду людям отправились сотрудники МЧС на вездеходе Трэкол, сообщает издание Piter.tv . И людей, и неисправный автомобиль благополучно эвакуировали на берег.

В феврале и марте на Байкале туристический сезон в самом разгаре. Люди едут посмотреть на километры заснеженных равнин и уникальный пузырьковый лед, прокатиться по озеру на коньках, попробовать подводный дайвинг, зимнюю рыбаку и поплавать на льдине, посетить фестиваль ледяных скульптур и отыскать ледовый грот на острове Ольхон.

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