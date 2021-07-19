Шестиколесного монстра Ram 1500 Apocalypse оценили в 250 тысяч долларов
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
На этот раз Apocalypse Manufacturing представила автомобиль для тех, кто не против выложить немного больше за нетрадиционную сборку известного внедорожника. Ведь Warlord 2021 Ram 1500 TRX 6x6 Apocalypse стоит от 250 тысяч долларов (19 млн рублей). Тогда как цены на предыдущее трио на базе Jeep начинались от 150 тысяч долларов (11 млн рублей).
Ram TRX 6x6 получил запатентованную среднюю ось с еще парой колес. По словам Джозефа Гаттаса, который является владельцем, инженером и главным дизайнером Apocalypse, изготовленная вручную средняя ось не единственная, поскольку есть также модифицированная нестандартная рама, «созданная с использованием более крупной и прочной стали толщиной в четверть дюйма».
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