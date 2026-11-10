Как Ram TRX превратили в 1000-сильный шестиколесный вездеход в стиле 1940-х

Пикап из 40-х за 50 млн рублей: что скрывается под кузовом ретро-монстра?

Редкая переделка бросает вызов привычным представлениям о классике. За знакомым силуэтом скрывается сложная техническая история. Цена проекта способна удивить даже искушенных поклонников автомобилей.

Редкая переделка бросает вызов привычным представлениям о классике. За знакомым силуэтом скрывается сложная техническая история. Цена проекта способна удивить даже искушенных поклонников автомобилей.

Полноценная третья ведущая ось превращает Colossus в машину с колесной формулой 6x6. Дополнительная пара колес здесь действительно работает: задняя ось связана с силовой передачей. В TopSpeed конструкцию описывают как механическую основу проекта, а не косметическое дополнение.

В основу индивидуального проекта северокаролинского ателье Desert Power Wagons лег доработанный Ram 1500 TRX 2021 модельного года. Colossus впервые публично показали на стенде ателье во время SEMA Show. Это кастомный автомобиль, а не серийная модель Stellantis и не новое поколение Dodge Power Wagon.

Его 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI сохранили, но серьезно доработали. Установили альтернативные валы, пересмотрели систему наддува, а форсунки заменили на более производительные. По заявлению ателье, мощность превышает 1000 л. с., а крутящий момент достигает 1254 Нм. Настройкой двигателя занималась компания National Speed. Тяга передается через штатную восьмиступенчатую автоматическую коробку TRX и раздаточную коробку BorgWarner; предусмотрены режимы 6WD Auto, 6WD High и 6WD Low. Для задней части применили усиленный мост Dana 60 с электронно управляемой блокировкой дифференциала.

Основу шасси TRX сохранили в ключевых узлах: спереди осталась независимая подвеска с внедорожными амортизаторами, сохранились и штатные режимы движения. Установка дополнительного моста потребовала переработать заднюю часть. Колеса диаметром 18 дюймов обуты в 38-дюймовые шины. В салоне оставили основные функциональные блоки TRX и 12-дюймовую мультимедийную систему Uconnect с навигацией.

Кузов отсылает к Dodge Power Wagon 1940-х годов. Гражданская версия армейского грузовика серии WC впервые появилась в 1946 году. Эту модель считают первым серийным полноприводным гражданским пикапом в мире. Под капотом оригинала стояла рядная шестерка объемом 230 кубических дюймов мощностью около 94 л. с.; грузоподъемность составляла примерно 1,3 тонны. Актуальный Colossus не реставрирует исторический автомобиль: под ретро-образом скрывается высокопроизводительное шасси Ram TRX с полностью переработанной задней частью.

Дизайн Power Wagon оставался узнаваемым десятилетиями. В 1968 году выпуск модели в США прекратили из-за новых требований безопасности. В 2005-м название вернули для внедорожной версии Dodge Ram 2500.

Внутри современную приборную панель и функциональные блоки оставили почти без изменений, а отделку выполнили заново. Искусственно состаренную кожу дополнили аудиосистемой JL Audio. На потолке предусмотрено декоративное «звездное небо».

Стоимость конкретного экземпляра составляет 599 950 долларов, примерно 49,3 миллиона рублей. На момент публикаций о продаже у машины был пробег около 10 202 миль.