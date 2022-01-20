«Шестисотый» Mercedes Майкла Джордана оказался никому не нужен
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Кузов автомобиля окрашен в темно-синий цвет, который визуально кажется черным. Машина может похвастаться внушительными хромированными колесами и кастомной выпускной системой от Lorinser. В салоне – темно-серые кожаные сиденья, а при включении встроенного автомобильного телефона всплывает фамилия Джордана. В оснащение входят электрические стеклоподъемники и сиденья с электроприводом, усилитель руля, люк с электроприводом, круиз-контроль и кондиционер.
Под капотом купе установлен 6,0-литровый двигатель V12, который в сочетании с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач развивает мощность 394 л.с. при 5200 об/мин и максимальный крутящий момент 570 Нм при 3800 об/мин.
Майкл Джордан владел автомобилем до 2003 года, затем его купил Автомобильный клуб Беверли-Хиллз. У машины довольно богатая история, но в последние годы ему не везет. В 2020 году его вновь выставили на продажу, но покупатель до сих пор не нашелся. Цена купе с пробегом более 250 тысяч километров упала за это время в полтора раза: с 200 до 135 тысяч долларов или с 15 до 10 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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