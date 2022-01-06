«Шевроле» представил новый супер-пикап Silverado: он красивый и очень необычный
Но с наступлением нового года появилась информация об обновленном варианте Silverado. Как отмечает автопроизводитель, модернизация будет существенной, и главная новость – наличие у пикапа электрической тяги.
Silverado EV спроектирован с нуля как полностью электрический пикап и построен на современной платформе Ultium EV от корпорации GM. В отличие от Chevy Bolt EV, электрифицированная линейка Silverado может похвастаться некоторыми объективно производительными характеристиками и возможностями.
Суммарная мощность автомобиля составляет 664 л.с. (780 Нм крутящего момента), и этого вполне достаточно для того, чтобы за 4,5 секунды набрать 60 миль/ч (96,5 км/ч). Заявленная грузоподъемность пикапа, обутого в 24-дюймровые колеса, - 1300 фунтов (590 кг). Аккумуляторный блок Silverado EV обеспечивает дальность около 400 миль на одной зарядке.
Электро-пикап будет предлагаться в различных спецификациях, в частности, Work Truck, RST и Trail Boss. Дебют автомобиля запланирован на весну 2023 года, первой в салонах американских дилеров появится «рабочая» версия Work Truck по цене 39 900 долларов, более высококлассные варианты RST и Trail Boss появятся в продаже осенью того же года.
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