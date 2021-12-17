Шейх продает свой невероятный Porsche за 66 млн рублей: фото салона сводят с ума
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Фото: thedrive. com
Автомобиль оснащен 3,6-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью 450 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с классической механической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль весом 1 500 кг может разогнаться с места до «сотни» за 3,6 секунды и развить максимальную скорость до 296 км/ч. Уникальный Porsche 911 Turbo S прошел полную реставрацию в Германии в 2014 году, которая обошлась в сумасшедшие 450 тысяч евро (37 млн рублей). С того времени он успел проехать всего 106 километров. Сейчас владелец готов с ним расстаться за 888 888 долларов или порядка 66 млн рублей по текущему курсу.
- 9 498 000 РPorsche 911 Turbo S 2015 в Москве
- 16 380 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 11 770 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 13 000 000 РPorsche 911 Turbo S 2017 в Москве
- 13 750 000 РPorsche 911 Carrera 4S 2019 в Москве
- 14 440 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 13 796 250 РPorsche 911 Carrera S 2019 в Москве
- 14 900 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 1 765 000 РPorsche 911 Carrera 2001 в Москве
- 21 110 000 РPorsche 911 2021 в Москве
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