Почему эксперты считают, что thrust vectoring изменит подход к беспилотным истребителям

23 июля 2026, 16:44
Shield AI интегрировала AVEN в X-Bat: испытания вертикального взлета боевого дрона
Shield AI интегрировала AVEN в X-Bat: испытания вертикального взлета боевого дрона
Американская Shield AI впервые испытала AVEN - сопло векторного управления тягой, разработанное еще в 1990-х, на реактивном дроне X-Bat. Это событие может изменить представление о возможностях беспилотных боевых самолетов и их применении вне аэродромов.
Использование технологий вертикального взлета и посадки в реактивных беспилотниках открывает новые горизонты для военной авиации. Американская компания Shield AI, известная по проектам Hivemind и V-Bat, провела первые испытания осесимметричного векторного выхлопного сопла (AVEN) на перспективном дроне X-Bat. Это событие может стать поворотным моментом для развития автономных боевых платформ и способов их действия вне традиционных аэродромов.
X-Bat — это не просто очередной военный дрон. Его отличает реактивный двигатель GE Aerospace F110, который ранее применялся на F-16 и F-15. Для обеспечения вертикального взлета и посадки двигатель доработали с помощью AVEN — системы векторного управления тягой, впервые примененной еще в 1990-х годах. Для достижения успеха AVEN прошла 73 часа наземных и 135 часов летных испытаний, но только сейчас технология получила шанс реализовать себя в полностью автономной машине.
Недавние тесты в Пиблсе (штат Огайо) подтвердили: AVEN успешно интегрируется в X-Bat. Система прошла ключевые этапы — от проверки привода до запуска двигателя. В Shield AI отмечают, что впереди еще серия испытаний, в том числе совместная работа сопла с силовой установкой дрона. Конкретные сроки не раскрываются, но сам факт успешной разработки AVEN — важный шаг для всей отрасли.
По заявленным характеристикам, X-Bat способен выполнять боевые задачи на расстоянии до 1850 км и преодолевать до 3700 км без дозаправки. В двух внутренних отсеках размещается до 910 кг вооружения — показатели, сравнимые с F-35. Дрон рассчитан на маневры с перегрузкой до 4g и полеты на высотах до 15 200 метров. Ключевая особенность — полностью автономное управление на базе Hivemind: система сама принимает решения по маршруту, тактике и реагированию на угрозы, даже при отсутствии GPS.
Помимо вооружения, X-Bat оснащен электронными комплексами для радиоэлектронной борьбы и разведки. Питание осуществляется от собственной электросети мощностью 80 кВт. Это позволяет использовать дрон как средство подавления связи или для сбора разведывательных данных. По мнению экспертов, подобные решения могут изменить баланс сил в зонах, где традиционная авиация ограничена инфраструктурой.
В ближайшие месяцы Shield AI планирует начать летные испытания X-Bat. Если проект будет успешным, американские и союзные военные получат уникальный инструмент: реактивный беспилотник, способный подниматься вертикально с кораблей, островов и удаленных площадок. Это может расширить возможности применения боевых дронов и снизить зависимость от традиционных аэродромов. Судя по имеющимся данным, AVEN и X-Bat могут стать отправной точкой для нового поколения автономных истребителей, где ключевую роль играет не только техника, но и искусственный интеллект.
Интересно, что развитие автономных летательных аппаратов и новых схем управления тягой — это не только американский тренд. Например, в Японии активно тестируют необычные электромобили и аэротакси, что подтверждают материалы о первых испытаниях X-Sky с пассажиром в Сахалинской области недавно прошли официальные испытания аэротакси X-Sky .
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