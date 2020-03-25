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25 марта 2020, 16:02

Шинники жалуются на плохие продажи, а водители не спешат «переобуваться»

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Фото пользователя 110km.ru
Погоды в европейской части страны стоят весенние – самое время «переобуваться» в «лето». Однако, в отличие от прошлых лет, особых очередей на шиномонтажах как-то не заметно.
Шинники жалуются на плохие продажи а водители не спешат переобуваться

Фото из открытых источников

Опрошенные нами специалисты характеризуют ситуацию примерно следующим образом: «шиномонтажный сезон, скорее всего, по причине карантина будет сильно размыт».

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Большого увеличения расценок в пунктах шиномонтажа мы не заметили. Это радует. Но надолго ли такая картина? Увы, не самым лучшим образом обстоят дела в сфере продаж автошин. «Не то, что переобуваться - покупать люди не хотят», - заявили нашему корреспонденту в одной из компаний, специализирующихся на реализации шинной продукции.

Казалось бы, неким пряником могли бы стать скидки, но и тут не все так гладко – дилеры-шинники не могут ставить цену ниже определенного порога, оговоренного с импортером-производителем. Если будет своеволие, продавца могут лишить вкусных бонусов и даже самого дилерства.

При этом продавцы сетуют на то, что непосредственно производители «в цене не двигаются», а их же, бедняг, регулярно подталкивают к росту продаж.

Представитель одного иностранного шинного бренда, чей завод вот уже несколько лет работает на территории России, заметил нам в частной беседе, что «ситуация непростая, но конвейер работает, люди трудоустроены». На наш вопрос: «Куда деваете произведенные шины в условиях, когда многие перемещения по стране сильно ограничены?», ответ был лаконичным: «Будем продавать».

Пока же, со слов нашего первого респондента, «люди скидывают деньги» в автосалонах – покупают машины. Но такой «жор» продлится недолго, и это уже с сожалением понимают в самих шоу-румах…
 


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какая ленинградская у меги???? где же лаборатория?
николай
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да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
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Шинники жалуются на плохие продажи, а водители не спешат «переобуваться»
Опрошенные нами специалисты характеризуют ситуацию примерно следующим образом: «шиномонтажный сезон, скорее всего, по причине карантина будет сильно размыт». {{material_121511}} Большого увеличения расценок в пунктах шиномонтажа мы не заметили. Это радует. Но надолго ли такая картина? Увы, не самым лучшим образом обстоят дела в сфере продаж автошин. «Не то, что переобуваться - покупать люди не хотят», - заявили нашему корреспонденту в одной из компаний, специализирующихся на реализации шинной продукции. Казалось бы, неким пряником могли бы стать скидки, но и тут не все так гладко – дилеры-шинники не могут ставить цену ниже определенного порога, оговоренного с импортером-производителем. Если будет своеволие, продавца могут лишить вкусных бонусов и даже самого дилерства.При этом продавцы сетуют на то, что непосредственно производители «в цене не двигаются», а их же, бедняг, регулярно подталкивают к росту продаж.Представитель одного иностранного шинного бренда, чей завод вот уже несколько лет работает на территории России, заметил нам в частной беседе, что «ситуация непростая, но конвейер работает, люди трудоустроены». На наш вопрос: «Куда деваете произведенные шины в условиях, когда многие перемещения по стране сильно ограничены?», ответ был лаконичным: «Будем продавать». Пока же, со слов нашего первого респондента, «люди скидывают деньги» в автосалонах – покупают машины. Но такой «жор» продлится недолго, и это уже с сожалением понимают в самих шоу-румах… 
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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