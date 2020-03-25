Шинники жалуются на плохие продажи, а водители не спешат «переобуваться»
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Фото из открытых источников
Опрошенные нами специалисты характеризуют ситуацию примерно следующим образом: «шиномонтажный сезон, скорее всего, по причине карантина будет сильно размыт».
Казалось бы, неким пряником могли бы стать скидки, но и тут не все так гладко – дилеры-шинники не могут ставить цену ниже определенного порога, оговоренного с импортером-производителем. Если будет своеволие, продавца могут лишить вкусных бонусов и даже самого дилерства.
При этом продавцы сетуют на то, что непосредственно производители «в цене не двигаются», а их же, бедняг, регулярно подталкивают к росту продаж.
Представитель одного иностранного шинного бренда, чей завод вот уже несколько лет работает на территории России, заметил нам в частной беседе, что «ситуация непростая, но конвейер работает, люди трудоустроены». На наш вопрос: «Куда деваете произведенные шины в условиях, когда многие перемещения по стране сильно ограничены?», ответ был лаконичным: «Будем продавать».
Пока же, со слов нашего первого респондента, «люди скидывают деньги» в автосалонах – покупают машины. Но такой «жор» продлится недолго, и это уже с сожалением понимают в самих шоу-румах…
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