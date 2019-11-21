Шинопроизводители против введения госмонополии на утилизацию шин
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Фото из открытых источников
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Трудно вообразить, какие Монбланы никому не нужных автомобильных (и не только) покрышек бесхозно валяются на нашей земле, загрязняя ее и, в прямом смысле, мешая жизнедеятельности человека. Если в годы СССР с этой проблемой худо-бедно справлялись, то за минувшие 30 лет ситуация переросла в настоящую эпидемию. Согласно экспертным оценкам, в России ежегодно образуется порядка 800 000 тонн изношенных шин. И, понятное дело, с ними нужно что-то делать.
По словам Сергея Подойникова, исполнительного директора «ЭкоШинСоюз», деятельность Ассоциации охватывает 16 российских регионов. Развиваемые программы сбора шин адаптированы под конкретику каждого из субъектов Федерации. В программу утилизации вовлечены более 950 шиномонтажных центров. Установлено более 350 контейнеров по приему авторезины, начинают работать первые программы по взаимодействию с розничными магазинами по продаже новых шин. Расчищено более 28 гектар территорий. В ближайшее время появится общероссийская карта точек приема изношенных шин».
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
Фото: ЭкоШинСоюз
И здесь на первый план выходит это заковыристое слово «если». На курицу, несущие золотые яйца, пардон, положило глаз Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Оно предложило концепцию, в основе которой изменения в области обращения с отходами, в частности, изношенных шин. Ее основные положения: введение 5-летнего моратория на самостоятельную реализацию РОП (расширенная ответственность производителя), создание Фонда для сбора средств с бизнеса, передача функций администрирования в федеральную налоговую систему, назначение оператора расширенной ответственности – распорядителя Фонда.
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По сути, предлагается создать государственную монополию. Чем такое положение объясняется? Якобы, бизнес не прислушался, не стал заниматься утилизацией, соответственно РОП не заработал. Якобы 90% импортеров никак вообще не исполняют свою ответственность, а импортеры просто выписывают справки без всякой утилизации, то есть обманывают государство, присваивая деньги. Мы ставим под большой вопрос наличие проблем как таковых. Не известно ни одного судебного решения по утилизаторам, якобы выписывающим липовые справки, нет ни одного отзыва лицензии по причине выписывания фейковых актов утилизации. На данный момент в РФ работает контрольно-надзорный орган, который следит за тем, чтобы таких предприятий в области утилизации не было
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Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз»
Члены Ассоциации видят прямой негатив от принятия такой концепции. Минприроды желает собрать новый налог и передать деньги монополисту. Сегодня шинный бизнес с задачей утилизации справляется отменно, на уровне лучших европейских практик. Если концепцию примут, будут свернуты успешно действующие программы по сбору и утилизации шин. Опасность и в росте цен.
Специалисты сделали расчеты и установили, что подорожают не только шины (на 4%), но и все другие товары (до 20%), ибо РОП охватывает 54 группы товаров. Попутно будет ослаблен контроль за процессом утилизации. Новая концепция полностью убьет взаимодействие государства и бизнеса, поскольку бизнес не будет никак вовлечен в процесс обращения с отходами. «Деньги будут поступать в фонды и как-то будут тратиться, - говорит г-н Подойников. – Нас уверяют, что по справедливости, но верить на слово нельзя. В Европе же все наоборот. Только в ФРГ около 20 фирм, которые занимаются утилизацией. Нас ждет отказ от рыночной модели развития. И как следствие – исключения конкуренции на рынке утилизации».
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Для инвестора важны стабильность и последовательность инвестиционного режима. А в концепции предлагается заморозить право импортеров и производителей на самостоятельную реализацию РОП. И вместо того, чтобы реально заниматься решением экологических проблем, вводится очередной налог, предлагается собирать деньги в какой-то общий фонд, передать ему монополисту, и что дальше будет с ними происходить, все мы понимаем
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Андрей Пантюхов, генеральный директор «Nokian Tyres Россия»
Проблема же экологии, по мнению эксперта, к всему этому не будет иметь никакого отношения. «Опыт подсказывает, что решить проблему утилизации можно только совместными усилиями государства и бизнеса. Сейчас созданы реальные эффективные рыночные механизмы для решения проблемы. Зачем пересматривать систему»? – спрашивает г-н Пантюхов.
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Проект «ЭкоШинСоюза» полностью соответствует передовым подходам, которые приняты во всем мире. Он позволяет искать новые технологии по переработке шин. Это не только резиновая крошка, есть и другие отрасли, где можно было бы использовать материал из переработанных шин. Отдельный сегмент – переработка шин, используемых в горнодобывающей отрасли, и мы скоро представим свои наработки. Необходимо развивать поступательную практику, которую ведет Ассоциация, а не ставить палки в колеса
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Дмитрий Молоканов, генеральный директор Michelin в Восточно-Европейском регионе
Солидарная позиция и у Джеффри Гловера, генерального директора Bridgestone Россия и СНГ: «Меня очень огорчили новые предложения Минприроды. Наш основатель – г-н Седзиро Исибаси говорил: «Бизнес, который гонится за простой выгодой, никогда не будет процветать, тогда как бизнес, который вносит вклад в общество и страну, всегда будет прибыльным». Это возвышенные слова, но это не какая-то циничная рыночная уловка. Данному подходу мы придерживаемся и в своей работе на рынке России. Хотим быть компанией с хорошей гражданской ответственностью».
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В стране чуть ли не заново создана целая отрасль переработки шин. Мы создаем бизнес для компаний, которые, собственно говоря, и перерабатывают шины. Если сейчас сломать систему, это поставит под угрозу всю систему переработки, включая рабочие места и налоги, которые платят эти фирмы. Плюс добавит финансовую угрозу для нас. В конце концов, пострадает потребитель. И, увы, упадет доверие к инвестиционному климату в стране
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Джеффри Гловер, генеральный директор Bridgestone Россия и СНГ:
5 лет назад Bridgestone построила завод в Ульяновске. Сегодня на нем работает около 800 сотрудников. Производство постоянно расширяется. Порядка 15 млн евро проинвестировано в строительство нового склада в Ульяновске. Это, по словам г-на Гловера, улучшит логистическую цепь, сократит время поставок готовой продукции, что окажется выгодным для потребителя. «Наш процесс переработки шин осуществляется через ассоциацию производителей. Мы прозрачны в своей деятельности. И потому поддерживаем нынешнюю систему».
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Коней на переправе, как известно, не меняют. Особенно тех, которые тянут и полны сил. Если все успешно – зачем реформировать? Минприроды не смогло организовать должный контроль за соблюдением того запрета на захоронение шин, который был введен в 2018 году. А вот проект «ЭкоШинСоюза» быстро и успешно создал новую отрасль в стране. Невольно возникает вопрос: зачем губить сук, на котором сидит бизнес и эффективно работает утилизационная отрасль?
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Георгий Ротов, председатель правления «ЭкоШинСоюз», генеральный директор Continental Kaluga
«Призываем сохранить текущее законодательство, - подытоживает Сергей Подойников. - Мы соответствуем лучшим европейским практикам. Мы направляем средства на реальную утилизацию и ведем полноценный контроль за расходованием средств. При этом нагрузка на потребителей минимализируется».
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