Шины Continental будут делать из одуванчиков, рисовой шелухи и переработанных пластиковых бутылок
Фото: Continental
Фото: Continental
Фото: Continental
Фото: Continental
Фото: Continental
Еще 17% смеси для покрышек получают из переработанных материалов: пластиковых бутылок, старых покрышек, а также металлолома и сажи. В компании подсчитали, что 60 переработанных пластиковых бутылок хватит на изготовление комплекта из четырех шин.
Conti GreenConcept отличается не только экологичностью. Покрышка весит на 40% меньше обычной из-за особого рисунка протектора с низким сопротивлением качению и новой конструкции каркаса с «оптимизированным по весу кордом». Все это позволит электрокарам на 6% увеличить дальность хода только за счет новых шин.
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