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31 января 2020, 12:42

Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде

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Фото пользователя 110km.ru
То, как летняя шина работает на мокрой поверхности, является одной из самых главных ее характеристик. И это подтвердит любой, кто хоть раз в жизни «ловил» эффект аквапланирования. Увы, это большая опасность.
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

При этом «всплыть», поверьте, можно даже на очень приличных и дорогих шинах, независимо от статуса производителя. И тут неважно, что на спидометре будет всего 80 км/ч. Это, что называется, вопрос физики. Все зависит от количества воды и скорости движения автомобиля.

Риск есть всегда, поэтому отвод влаги из пятна контакта шины приобретает важное значение. Шинопроизводители планомерно работают над тем, чтобы отсрочить этот эффект, то есть чтобы он появился как можно позже, и водитель сумел предпринять какие-либо меры к исправлению положения на дороге.

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Большое благо, когда у той или иной шины высокая скорость возникновения аквапланирования.  Согласно независимой экспертизе, по такому параметру, как сцепление на мокрой поверхности,  шины Cordiant Comfort 2 получили высший класс «А». Это уже уровень моделей, позиционируемых в премиум-секторе.

В горы, на полигон

Чтобы подтвердить свои успехи, компания Cordiant дала возможность немногим отечественным СМИ, что называется, на собственном опыте пройти тест на торможение на мокрой поверхности. На асфальтовом прямике полигона Can Padro, затерявшегося в горах близ Барселоны, был искусственно залит водой участок, где юрким «гольфам» предстояло всего-навсего оттормаживаться. 

Разгонная часть трассы, естественно, сухая. Ее метраж был выверен под возможности дизельных VW Golf достигать 87-90 км/ч. На этой скорости тестовый хэтчбек вплотную приближался к мокрому участку, после чего следовал резкий удар по педали тормоза с фиксацией ноги вплоть до полной остановки. Упражнение, мягко говоря, простецкое, по зубам даже новичку.

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Кажущаяся пассивность тест-пилота в этом нехитром упражнении компенсировалась утонченной работой рейслоджика, смонтированного перед глазами водителя. Этот измерительный прибор, хорошо известный в мире автоспорта, фиксировал время разгонной динамики автомобиля и его экстренное замедление. Причем, в зону интереса настройщиков системы попадал отрезок скорости от 80 до 5 км/ч. Этот выбег считается в отрасли стандартным, потому как на 5 км/ч на большинстве своевременных машинах происходит отключение АБС.

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Вообще, в мировой тестовой практике применятся от 5 до 10 подобных торможений. Больше делать бессмысленно, ибо шина нагревается, и результаты будут, мягко скажем, не самые правильные. В нашем случае заездов было по минимуму. А компанию уже упомянутым Cordiant Comfort 2 составили хорошо продаваемые на отечественном рынке Bridgestone Turanza ER30 и Pirelli P7 Cinturato. Что очень важно, обычные, серийные, не подготовленные.

Получаемые в ходе заездов данные рейслоджик записывал на карту памяти SD и автоматически формировал электронную таблицу. Мы же дублировали результаты ручкой - вписывали время торможения и длину тормозному пути, что называется, по старинке. Зато надежно. Понятное дело, показания у разных водителей, как правило, не совпадали.

Результаты на уровне

И тут все упиралось в мастерство сидящего за рулем плюс в состояние дорожного полотна, где происходило торможение: один чуть раньше затормозил, второй попал на чуть иную консистенцию водяной пленки и т. д. Исходя из все той же мировой практики, лучшие и худшие результаты автоматически отбрасывались; на них, как говорят специалисты, нельзя ориентироваться. А вот из тех результатов, что оставались, и брались среднестатистические цифры. Их обычно и принимают за тормозной путь на мокрой поверхности.

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото взято из открытых источников

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде

Фото пользователя 110km.ru

Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
Шины Cordiant Comfort 2 успеть оттормозиться в воде
На приведенном в нашей Галерее снимке результатов видно, что «кордианты», в общем и целом, показали в тестируемой тройке либо лучшее, либо аналогичное «иностранцам» время остановки и минимальный тормозной путь. От участника к участнику, повторюсь, цифры немного разнились, но итоговая картина плюс-минус та же. 

На то и Wet-Cor, чтобы пленки не бояться

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Как мы уже писали, за сцепление на мокрой поверхности в шине Comfort 2 отвечает технология Wet-Cor. Как она работает? Если вкратце, то примерно следующим образом: шина разрезает пленку воды центральными ребрами. Вода отводится под днище автомобиля, дабы внешняя плечевая зона шины при маневрировании могла уверенно цепляться за дорожное покрытие. То есть Wet-Cor обеспечивает внешней плечевой зоне максимальную сухость в вираже. Центральные ребра, напомним, отвечают за курсовую устойчивость (движение по трассе) и за то, как шина разрезает пленку воды.

Шины Cordiant Comfort 2, повторюсь, летние и использовать их в эти дни, пусть даже когда на дорогах европейской части страны кое-где плещутся лужи, все же не следует. Они должны дождаться своего часа, как минимум соответствующего температурного режима. А весна, как все мы понимаем, не за горами, и шинные дилеры в ближайшее время уже начнут формировать портфель заказов на летние коллекции. Ценник на Comfort 2: 3600-3900 руб.

Иван Братуха
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
При этом «всплыть», поверьте, можно даже на очень приличных и дорогих шинах, независимо от статуса производителя. И тут неважно, что на спидометре будет всего 80 км/ч. Это, что называется, вопрос физики. Все зависит от количества воды и скорости движения автомобиля. Риск есть всегда, поэтому отвод влаги из пятна контакта шины приобретает важное значение. Шинопроизводители планомерно работают над тем, чтобы отсрочить этот эффект, то есть чтобы он появился как можно позже, и водитель сумел предпринять какие-либо меры к исправлению положения на дороге. {{model_v2_no_show_1818}} Большое благо, когда у той или иной шины высокая скорость возникновения аквапланирования.  Согласно независимой экспертизе, по такому параметру, как сцепление на мокрой поверхности,  шины Cordiant Comfort 2 получили высший класс «А». Это уже уровень моделей, позиционируемых в премиум-секторе. В горы, на полигонЧтобы подтвердить свои успехи, компания Cordiant дала возможность немногим отечественным СМИ, что называется, на собственном опыте пройти тест на торможение на мокрой поверхности. На асфальтовом прямике полигона Can Padro, затерявшегося в горах близ Барселоны, был искусственно залит водой участок, где юрким «гольфам» предстояло всего-навсего оттормаживаться.  Разгонная часть трассы, естественно, сухая. Ее метраж был выверен под возможности дизельных VW Golf достигать 87-90 км/ч. На этой скорости тестовый хэтчбек вплотную приближался к мокрому участку, после чего следовал резкий удар по педали тормоза с фиксацией ноги вплоть до полной остановки. Упражнение, мягко говоря, простецкое, по зубам даже новичку. {{gallery_1914}} Кажущаяся пассивность тест-пилота в этом нехитром упражнении компенсировалась утонченной работой рейслоджика, смонтированного перед глазами водителя. Этот измерительный прибор, хорошо известный в мире автоспорта, фиксировал время разгонной динамики автомобиля и его экстренное замедление. Причем, в зону интереса настройщиков системы попадал отрезок скорости от 80 до 5 км/ч. Этот выбег считается в отрасли стандартным, потому как на 5 км/ч на большинстве своевременных машинах происходит отключение АБС.{{material_126332}} Вообще, в мировой тестовой практике применятся от 5 до 10 подобных торможений. Больше делать бессмысленно, ибо шина нагревается, и результаты будут, мягко скажем, не самые правильные. В нашем случае заездов было по минимуму. А компанию уже упомянутым Cordiant Comfort 2 составили хорошо продаваемые на отечественном рынке Bridgestone Turanza ER30 и Pirelli P7 Cinturato. Что очень важно, обычные, серийные, не подготовленные.Получаемые в ходе заездов данные рейслоджик записывал на карту памяти SD и автоматически формировал электронную таблицу. Мы же дублировали результаты ручкой - вписывали время торможения и длину тормозному пути, что называется, по старинке. Зато надежно. Понятное дело, показания у разных водителей, как правило, не совпадали. Результаты на уровнеИ тут все упиралось в мастерство сидящего за рулем плюс в состояние дорожного полотна, где происходило торможение: один чуть раньше затормозил, второй попал на чуть иную консистенцию водяной пленки и т. д. Исходя из все той же мировой практики, лучшие и худшие результаты автоматически отбрасывались; на них, как говорят специалисты, нельзя ориентироваться. А вот из тех результатов, что оставались, и брались среднестатистические цифры. Их обычно и принимают за тормозной путь на мокрой поверхности. {{gallery_1915}} На приведенном в нашей Галерее снимке результатов видно, что «кордианты», в общем и целом, показали в тестируемой тройке либо лучшее, либо аналогичное «иностранцам» время остановки и минимальный тормозной путь. От участника к участнику, повторюсь, цифры немного разнились, но итоговая картина плюс-минус та же.  На то и Wet-Cor, чтобы пленки не бояться{{material_127844}} Как мы уже писали, за сцепление на мокрой поверхности в шине Comfort 2 отвечает технология Wet-Cor. Как она работает? Если вкратце, то примерно следующим образом: шина разрезает пленку воды центральными ребрами. Вода отводится под днище автомобиля, дабы внешняя плечевая зона шины при маневрировании могла уверенно цепляться за дорожное покрытие. То есть Wet-Cor обеспечивает внешней плечевой зоне максимальную сухость в вираже. Центральные ребра, напомним, отвечают за курсовую устойчивость (движение по трассе) и за то, как шина разрезает пленку воды. Шины Cordiant Comfort 2, повторюсь, летние и использовать их в эти дни, пусть даже когда на дорогах европейской части страны кое-где плещутся лужи, все же не следует. Они должны дождаться своего часа, как минимум соответствующего температурного режима. А весна, как все мы понимаем, не за горами, и шинные дилеры в ближайшее время уже начнут формировать портфель заказов на летние коллекции. Ценник на Comfort 2: 3600-3900 руб.
2020-01-31
Автор: Иван Братуха
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