Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
- 1503
- 0
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
При этом «всплыть», поверьте, можно даже на очень приличных и дорогих шинах, независимо от статуса производителя. И тут неважно, что на спидометре будет всего 80 км/ч. Это, что называется, вопрос физики. Все зависит от количества воды и скорости движения автомобиля.
Риск есть всегда, поэтому отвод влаги из пятна контакта шины приобретает важное значение. Шинопроизводители планомерно работают над тем, чтобы отсрочить этот эффект, то есть чтобы он появился как можно позже, и водитель сумел предпринять какие-либо меры к исправлению положения на дороге.
В горы, на полигон
Чтобы подтвердить свои успехи, компания Cordiant дала возможность немногим отечественным СМИ, что называется, на собственном опыте пройти тест на торможение на мокрой поверхности. На асфальтовом прямике полигона Can Padro, затерявшегося в горах близ Барселоны, был искусственно залит водой участок, где юрким «гольфам» предстояло всего-навсего оттормаживаться.
Разгонная часть трассы, естественно, сухая. Ее метраж был выверен под возможности дизельных VW Golf достигать 87-90 км/ч. На этой скорости тестовый хэтчбек вплотную приближался к мокрому участку, после чего следовал резкий удар по педали тормоза с фиксацией ноги вплоть до полной остановки. Упражнение, мягко говоря, простецкое, по зубам даже новичку.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Получаемые в ходе заездов данные рейслоджик записывал на карту памяти SD и автоматически формировал электронную таблицу. Мы же дублировали результаты ручкой - вписывали время торможения и длину тормозному пути, что называется, по старинке. Зато надежно. Понятное дело, показания у разных водителей, как правило, не совпадали.
Результаты на уровне
И тут все упиралось в мастерство сидящего за рулем плюс в состояние дорожного полотна, где происходило торможение: один чуть раньше затормозил, второй попал на чуть иную консистенцию водяной пленки и т. д. Исходя из все той же мировой практики, лучшие и худшие результаты автоматически отбрасывались; на них, как говорят специалисты, нельзя ориентироваться. А вот из тех результатов, что оставались, и брались среднестатистические цифры. Их обычно и принимают за тормозной путь на мокрой поверхности.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
На то и Wet-Cor, чтобы пленки не бояться
Шины Cordiant Comfort 2, повторюсь, летние и использовать их в эти дни, пусть даже когда на дорогах европейской части страны кое-где плещутся лужи, все же не следует. Они должны дождаться своего часа, как минимум соответствующего температурного режима. А весна, как все мы понимаем, не за горами, и шинные дилеры в ближайшее время уже начнут формировать портфель заказов на летние коллекции. Ценник на Comfort 2: 3600-3900 руб.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве