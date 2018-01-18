18 января 2018, 11:13

Шипованные «Харлеи» прогрели итальянский лед

Сразу несколько Harley-Davidson Street Rod 750 выступили в ледовом дворце Ice Rosa Rink (Рива Валдоббия, Италия) в рамках соревнования по спидвею. Переделка флэт-трекеров «под лед» потребовала ручной ошиповки шин.
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Шипованные «Харлеи» прогрели итальянский лед Harley-Davidson

Мотоциклы были специально доработаны для выступления на льду. Они получили шины с 500 шипами, защиту переднего и заднего колеса, цепной привод и ряд мелких доработок: аварийный выключатель двигателя, предусмотренный на случай падения мотоцикла.

Оригинальный StreetRod дополнил линейку Harley-Davidson, став городской альтернативой для поклонников полноразмерных круизеров. Мотоцикл неплохо ведет себя в условиях городского трафика, но и за городской чертой позволяет получить незабываемые ощущения от поездок.

Двигатель демонстрирует повышенный крутящий момент на средних оборотах и увеличенную мощность на максимальных оборотах. Под стать двигателю и более «острая» геометрия шасси, улучшенные тормоза и подвеска и более агрессивная посадка райдера. Дизайн выдержан в стиле Harley-Davidson Dark Custom.

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и правильно: я тоже объезжаю Газпром стороной. Красивый фасад ничего не значит. Абсолютно ничего. Фикция. И бензин у них - увы себе...
Saimaa
На старт, внимание, IMIS’12!
Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
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Шипованные «Харлеи» прогрели итальянский лед
Мотоциклы были специально доработаны для выступления на льду. Они получили шины с 500 шипами, защиту переднего и заднего колеса, цепной привод и ряд мелких доработок: аварийный выключатель двигателя, предусмотренный на случай падения мотоцикла. Оригинальный StreetRod дополнил линейку Harley-Davidson, став городской альтернативой для поклонников полноразмерных круизеров. Мотоцикл неплохо ведет себя в условиях городского трафика, но и за городской чертой позволяет получить незабываемые ощущения от поездок. Двигатель демонстрирует повышенный крутящий момент на средних оборотах и увеличенную мощность на максимальных оборотах. Под стать двигателю и более «острая» геометрия шасси, улучшенные тормоза и подвеска и более агрессивная посадка райдера. Дизайн выдержан в стиле Harley-Davidson Dark Custom.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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