Шипованные «Харлеи» прогрели итальянский лед
Мотоциклы были специально доработаны для выступления на льду. Они получили шины с 500 шипами, защиту переднего и заднего колеса, цепной привод и ряд мелких доработок: аварийный выключатель двигателя, предусмотренный на случай падения мотоцикла.
Оригинальный StreetRod дополнил линейку Harley-Davidson, став городской альтернативой для поклонников полноразмерных круизеров. Мотоцикл неплохо ведет себя в условиях городского трафика, но и за городской чертой позволяет получить незабываемые ощущения от поездок.
Двигатель демонстрирует повышенный крутящий момент на средних оборотах и увеличенную мощность на максимальных оборотах. Под стать двигателю и более «острая» геометрия шасси, улучшенные тормоза и подвеска и более агрессивная посадка райдера. Дизайн выдержан в стиле Harley-Davidson Dark Custom.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное