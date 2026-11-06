Почему премиальные шины из Всеволожска и Калуги разочаровывают шумом? Честный разбор новинок за 5–20 тысяч рублей

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

6 ноября 2026, 13:47

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?

Почему премиальные шины из Всеволожска и Калуги разочаровывают шумом? Честный разбор новинок за 5–20 тысяч рублей

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?

Шипованные модели из России охватывают широкий диапазон цен и заметно различаются поведением на льду и асфальте. В подборке есть варианты от 5500 рублей. Но низкая цена не отменяет компромиссов по шуму и торможению.

Шипованные модели из России охватывают широкий диапазон цен и заметно различаются поведением на льду и асфальте. В подборке есть варианты от 5500 рублей. Но низкая цена не отменяет компромиссов по шуму и торможению.

По данным опроса «Автостата», шипованные шины выбирают 77,2% российских водителей, фрикционные - 22,8%. Для многих регионов подобный выбор связан с обледенелыми дорогами и снежной кашей, поэтому при сравнении важны цена и сцепление на разных покрытиях.

«Российская газета» изучила тесты и отзывы о моделях, которые выпускают в России. В подборке - шесть вариантов от доступных до премиальных; их сильные стороны часто соседствуют с конкретными оговорками по шуму или поведению на асфальте.

Премиальные модели и их компромисс

Gislaved One W - флагманская шипованная модель, которую холдинг Cordiant представил в 2026 году. Ее выпускают в Калуге, на предприятии, ранее принадлежавшем Continental. В центральной части протектора шипов нет: ламели увеличивают площадь контакта, а шипы в плечевых зонах помогают сохранять устойчивость на снегу и льду. На погонный метр приходится 110 шипов; в зависимости от размера их всего 216-286. Покрышка доступна в 75 типоразмерах от 16 до 22 дюймов.

Тестировщики отмечают сбалансированное поведение на снегу, льду и асфальте. Обратная сторона - шум на скорости 90-100 км/ч и выше; сцепление на льду уступает Ikon Autograph Ice 10. Цены составляют 11 500 рублей за шины 16-го диаметра и 17 000 за 17-й.

Pirelli Ice Zero 2 предназначена для легковых автомобилей, а Scorpion Ice Zero 2 - для кроссоверов и внедорожников. Обе модели производят в Воронеже. Шип Dual Stud сочетает карбидовольфрамовый сердечник с алюминиевым основанием; количество шипов увеличено со 130 до 190, они образуют 24 линии контакта. Направленные канавки отводят воду и слякоть. Специалисты отмечают, что при маневрах на сухом асфальте поведение шин неидеально. Усиленная Scorpion хуже справляется с мелкими неровностями, а при плюсовой температуре может шуметь. Шины стоят около 13 тысяч рублей в размере 16 дюймов и 19 тысяч - в 17 дюймов.

Ikon Autograph Ice 10 делают во Всеволожске. Двойная ошиповка DoubleBite рассчитана на продольные и поперечные нагрузки; на льду модель входит в количество сильных предложений среди конкурентов. В описании модели, опубликованном журналом «За рулем», отмечены два типа шипов с особой формой сердечника. Они расположены в центральной и плечевой зонах. Модель для легковых автомобилей имеет направленный дорожный протектор и бескамерную конструкцию; например, в размере 205/60 R16 указаны индексы нагрузки и скорости 96T. Версия Autograph Ice 10 SUV рассчитана на более тяжелые кроссоверы и внедорожники: у нее усилены каркас и боковины, а в корде используются синтетические и стальные нити большего сечения. Для SUV-размера 225/60 R17 заявлены индексы 103T и пятилетняя гарантия. Autograph Ice 10 уверенно держит курс на укатанном снегу, но при резком маневре на льду снос иногда приходится корректировать рулем. Тестировщики также отмечают податливость боковины при быстрых перестроениях и гул на высокой скорости. Цена начинается от 12 500 рублей за 15-дюймовую шину и достигает 20 000 за 17-дюймовую. В розничных предложениях стоимость зависит от типоразмера и продавца: шина 205/60 R16 96T выставлялась примерно за 16 068 рублей, а SUV 225/60 R17 103T - примерно за 25 411 рублей за штуку. В публикации 74.ru ориентир для комплекта Autograph Ice 10 SUV составлял около 100 тысяч рублей.

Доступные варианты и цены

Cordiant Sno-Max 7000 выпускают в Ульяновске на заводе Gislaved. Направленный протектор и центральное ребро помогают сохранять траекторию, а клиновидные прорези отводят влагу, грязь и снег. Основания шипов размещены в жестком подканавочном слое. Однако на льду тормозной путь может быть длиннее, чем у части конкурентов; возможны пробуксовки при старте. На сухом асфальте владельцы отмечают гул. Цена 16-дюймовых шин начинается от 7500 рублей.

Torero MP 30 производят в Калуге на бывшем предприятии Continental. Направленный протектор со «снежными карманами» помогает на снегу, а два центральных зигзагообразных ребра поддерживают курсовую устойчивость. Модель хвалят за умеренный шум и ресурс, но на льду она не показывает выдающихся результатов. При агрессивной езде шипы могут выпадать; гул на сухом асфальте особенно заметен выше 80 км/ч. Цены - 7450 рублей за 16-дюймовый размер и 9000 за 17-дюймовый.

Viatti Nordico 2 выпускают на Нижнекамском шинном комплексе Kama Tyres. По сравнению с Viatti Brina Nordico количество шипов выросло примерно на 80%; в размере 225/55 R17 их 190, распределенных по 34 дорожкам. Ламели и ромбовидные блоки помогают держать курс, а канавки отводят слякоть. Владельцы жалуются на шум на шоссе и торможение на мокром асфальте. Для активной езды по сухому покрытию модель подходит хуже: нагрузка на шипы растет. Цена начинается от 5500 рублей за 16 дюймов и составляет 9500 за 17 дюймов.

Зимняя подготовка не ограничивается выбором резины: о прогреве двигателя перед спокойным стартом напоминает разбор зимнего прогрева. Стоимость шин также остается важным фактором. Андрей Мершиев, собственник и руководитель автосервиса Fit Service, оценивает общий рост цен за год примерно в 10-15%, но отмечает разницу между брендами и размерами. По его словам, сравнивать следует одну модель в одинаковом типоразмере. В продаже встречаются Cordiant, Viatti, Ikon, Gislaved, Linglong, Sailun, Pirelli и Yokohama; Michelin и Continental доступны через альтернативные поставки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Екатеринбург Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться