Почему премиальные шины из Всеволожска и Калуги разочаровывают шумом? Честный разбор новинок за 5–20 тысяч рублей

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?

Шипованные модели из России охватывают широкий диапазон цен и заметно различаются поведением на льду и асфальте. В подборке есть варианты от 5500 рублей. Но низкая цена не отменяет компромиссов по шуму и торможению.

Шипованные модели из России охватывают широкий диапазон цен и заметно различаются поведением на льду и асфальте. В подборке есть варианты от 5500 рублей. Но низкая цена не отменяет компромиссов по шуму и торможению.

По данным опроса «Автостата», шипованные шины выбирают 77,2% российских водителей, фрикционные - 22,8%. Для многих регионов подобный выбор связан с обледенелыми дорогами и снежной кашей, поэтому при сравнении важны цена и сцепление на разных покрытиях.

«Российская газета» изучила тесты и отзывы о моделях, которые выпускают в России. В подборке - шесть вариантов от доступных до премиальных; их сильные стороны часто соседствуют с конкретными оговорками по шуму или поведению на асфальте.

Премиальные модели и их компромисс

Gislaved One W - флагманская шипованная модель, которую холдинг Cordiant представил в 2026 году. Ее выпускают в Калуге, на предприятии, ранее принадлежавшем Continental. В центральной части протектора шипов нет: ламели увеличивают площадь контакта, а шипы в плечевых зонах помогают сохранять устойчивость на снегу и льду. На погонный метр приходится 110 шипов; в зависимости от размера их всего 216-286. Покрышка доступна в 75 типоразмерах от 16 до 22 дюймов.

Тестировщики отмечают сбалансированное поведение на снегу, льду и асфальте. Обратная сторона - шум на скорости 90-100 км/ч и выше; сцепление на льду уступает Ikon Autograph Ice 10. Цены составляют 11 500 рублей за шины 16-го диаметра и 17 000 за 17-й.

Pirelli Ice Zero 2 предназначена для легковых автомобилей, а Scorpion Ice Zero 2 - для кроссоверов и внедорожников. Обе модели производят в Воронеже. Шип Dual Stud сочетает карбидовольфрамовый сердечник с алюминиевым основанием; количество шипов увеличено со 130 до 190, они образуют 24 линии контакта. Направленные канавки отводят воду и слякоть. Специалисты отмечают, что при маневрах на сухом асфальте поведение шин неидеально. Усиленная Scorpion хуже справляется с мелкими неровностями, а при плюсовой температуре может шуметь. Шины стоят около 13 тысяч рублей в размере 16 дюймов и 19 тысяч - в 17 дюймов.

Ikon Autograph Ice 10 делают во Всеволожске. Двойная ошиповка DoubleBite рассчитана на продольные и поперечные нагрузки; на льду модель входит в количество сильных предложений среди конкурентов. В описании модели, опубликованном журналом «За рулем», отмечены два типа шипов с особой формой сердечника. Они расположены в центральной и плечевой зонах. Модель для легковых автомобилей имеет направленный дорожный протектор и бескамерную конструкцию; например, в размере 205/60 R16 указаны индексы нагрузки и скорости 96T. Версия Autograph Ice 10 SUV рассчитана на более тяжелые кроссоверы и внедорожники: у нее усилены каркас и боковины, а в корде используются синтетические и стальные нити большего сечения. Для SUV-размера 225/60 R17 заявлены индексы 103T и пятилетняя гарантия. Autograph Ice 10 уверенно держит курс на укатанном снегу, но при резком маневре на льду снос иногда приходится корректировать рулем. Тестировщики также отмечают податливость боковины при быстрых перестроениях и гул на высокой скорости. Цена начинается от 12 500 рублей за 15-дюймовую шину и достигает 20 000 за 17-дюймовую. В розничных предложениях стоимость зависит от типоразмера и продавца: шина 205/60 R16 96T выставлялась примерно за 16 068 рублей, а SUV 225/60 R17 103T - примерно за 25 411 рублей за штуку. В публикации 74.ru ориентир для комплекта Autograph Ice 10 SUV составлял около 100 тысяч рублей.

Доступные варианты и цены

Cordiant Sno-Max 7000 выпускают в Ульяновске на заводе Gislaved. Направленный протектор и центральное ребро помогают сохранять траекторию, а клиновидные прорези отводят влагу, грязь и снег. Основания шипов размещены в жестком подканавочном слое. Однако на льду тормозной путь может быть длиннее, чем у части конкурентов; возможны пробуксовки при старте. На сухом асфальте владельцы отмечают гул. Цена 16-дюймовых шин начинается от 7500 рублей.

Torero MP 30 производят в Калуге на бывшем предприятии Continental. Направленный протектор со «снежными карманами» помогает на снегу, а два центральных зигзагообразных ребра поддерживают курсовую устойчивость. Модель хвалят за умеренный шум и ресурс, но на льду она не показывает выдающихся результатов. При агрессивной езде шипы могут выпадать; гул на сухом асфальте особенно заметен выше 80 км/ч. Цены - 7450 рублей за 16-дюймовый размер и 9000 за 17-дюймовый.

Viatti Nordico 2 выпускают на Нижнекамском шинном комплексе Kama Tyres. По сравнению с Viatti Brina Nordico количество шипов выросло примерно на 80%; в размере 225/55 R17 их 190, распределенных по 34 дорожкам. Ламели и ромбовидные блоки помогают держать курс, а канавки отводят слякоть. Владельцы жалуются на шум на шоссе и торможение на мокром асфальте. Для активной езды по сухому покрытию модель подходит хуже: нагрузка на шипы растет. Цена начинается от 5500 рублей за 16 дюймов и составляет 9500 за 17 дюймов.

Зимняя подготовка не ограничивается выбором резины: о прогреве двигателя перед спокойным стартом напоминает разбор зимнего прогрева. Стоимость шин также остается важным фактором. Андрей Мершиев, собственник и руководитель автосервиса Fit Service, оценивает общий рост цен за год примерно в 10-15%, но отмечает разницу между брендами и размерами. По его словам, сравнивать следует одну модель в одинаковом типоразмере. В продаже встречаются Cordiant, Viatti, Ikon, Gislaved, Linglong, Sailun, Pirelli и Yokohama; Michelin и Continental доступны через альтернативные поставки.