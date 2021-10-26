Шипы или липучка? Какие зимние шины все-таки лучше?
Каждый современный бренд автошин имеет в своей «зимней коллекции» как шипованные, так и фрикционные шины. Последние в России часто называют «липучками». Но какие же шины лучше?
Проверенные годами шипы
Первые в истории зимние шины появились в 1934-м году и были созданы для грузовых машин. Зимний вариант резины отличал особый рисунок протектора, позволявший машинам проходить сквозь снежную кашу. Логично, что изобрели эти шины в одной из самых снежных стран, и нет, не в России. Это было в Финляндии.
На этом финны не успокоились, и уже в 60-е годы начали серийный выпуск шипованных шин, что стало незаменимым решением для стран с холодным климатом и обледенением дорог.
Технология заключалась в следующем – в покрышку встраивались специальные металлические «шипы», которые значительно улучшали сцепление с дорогой и сокращали длину тормозного пути на скользкой трассе. За 60 лет технологии стали совершеннее, производители шин постоянно разрабатывают инновации, позволяющие сделать шипы более прочными и долговечными. Ведь если шипы вылетают после первой же зимы, то какой смысл в такой ненадежной резине?
Шипованные колеса идеальное решение для тех, кто регулярно ездит по заснеженным и обледенелым дорогам, там шипы работают отлично. А вот в условиях сырых дорог города у них есть ряд недостатков:
- Шипы скользят на сыром асфальте, они могут увеличивать тормозной путь;
- Шипы стираются об асфальт;
- Шипы шумят.
И главный недостаток шипованной резины остается неизменным все 60 лет – шипы портят дорожное покрытие. По этой причине уже в 70-е годы во многих странах Европы был введен запрет на использование шипованных колес.
С мыслями о защите асфальта
В итоге инженеры шинных компаний снова приступают к экспериментам. Поскольку гололед запретить, в отличии от шипов, нельзя, то требовалось найти альтернативу стальным шипам, которая обеспечивала бы безопасное вождение зимой и сохранность асфальта. Так на свет появились шины-«липучки», они же фрикционные.
Есть два типа фрикционных шин:
- Скандинавские – также известные под названием арктические. В их производстве используется особая морозостойкая резина, как и в шипованных. Такая резина не теряет эластичности даже в суровый мороз. Главная особенность таких шин – ламелии на протекторе, они делают блоки протектора эластичнее и улучшают сцепление с поверхностью дороги. «Липучки» за счет своей конструкции как-бы присасываются к дорожному покрытию.
- Европейские – это шины, созданные для мягких зим, когда температура редко опускается ниже нуля и машины ездят в основном по мокрому асфальту или по мокрому снегу. Главная их задача обеспечить качественный отвод воды и небольшого количества снега. Поэтому боковые блоки таких шин имеют хорошо видную кромку.
Что предпочесть?
Выбор будет зависеть от вашего места жительства и того, насколько уверено вы можете управлять машиной в сложных ситуациях. В регионах с теплыми и малоснежными зимами для городских машин хорошим выбором станет «липучка». Но если в Москве, например, дороги чистят практически везде, то с поездкой загород уже могут возникнуть проблемы.
Если же вы живете в загородном доме, то подумайте, стоит ли покупать шины, которые в 50% случаев будут давать менее качественное сцепление с дорогой, по сравнению с шипами?
В плане цены разницы особой нет, у одного производителя в линейке можно выбрать «липучки» и шипы примерно в одной ценовой категории. Так что выбор придется делать только с учетом личного опыта. Если вы живете на юге России и всю зиму ездите по сухому асфальту, то присмотритесь к липучке. Ну а если поездки по обледенелым снежным колеям с декабря по март для вас привычное дело – ваш выбор шипы, без вариантов.
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