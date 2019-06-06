6 июня 2019, 19:10
«Школа – ВУЗ – предприятие»: кадры для автопрома будут коваться в Ленобласти
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Есть первая тематическая новость из Шушар, где сегодня на полях выставочного объединения «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум-2019 (ПМЭФ-2019).
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Союз «Автопром Северо-Запад» и правительство Ленинградской области заключили соглашение о подготовке кадров для автопромышленного комплекса, который, как известно, вот уже который год развивается на берегах Невы.
Подписи под соответствующим документом поставили губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, ректор университета «ЛЭТИ» Виктор Шелудько, а также директор Союза «Автопром Северо-Запад» Майя Свиридова.
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Университет и кластер автопромышленных предприятий – давние партнеры, которые предметно ведут работу по созданию необходимой инфраструктуры подготовки кадров для промышленности региона. Сегодня важно учитывать актуальные тренды автопрома – инновационные виды транспорта, внедрение цифровых технологий производства
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, университет «ЛЭТИ» и Союз «Автопром Северо-Запад» уже реализуют несколько совместных проектов в этой сфере. К примеру, создается Центр оценки квалификаций с экзаменационными площадками на предприятиях Ленинградской области, а также детский инжиниринговый центр «Автопром Северо-Запад» на базе школы-технопарка «Кудрово».
Что сулит подписанное сегодня на площадке ПМЭФ трехстороннее соглашение? В его рамках планируется реализовать запуск непрерывных программ повышения квалификации и профориентации школьников. Это должно обеспечить предприятия 47-го региона высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами, оказать содействие в локализации и запуске новых проектов на территории Ленинградской области, а также повысить конкурентоспособность предприятий.
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