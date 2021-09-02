Школьникам рассказали, почему Lada лучше, чем Ford и Kia
«Сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям, Kia, например, и тем более китайским. Они намного лучше и качественнее», – заявил Сергей Чемезов. – «Модели Lada – самые продаваемые автомобили у нас в России. Они по качеству и по цене в общем-то соответствуют».
Дальше речь пошла о достоинствах автомобилей КамАЗ, и здесь аргументов было больше: грузовики экспортируются по всему миру, а в России на их долю приходится до половины продаж в сегменте. Команда КамАЗ-Мастер 18 раз побеждала на сложнейшем ралли Дакар, год за годом доказывая надежность российских грузовиков.
- 1 780 000 РRenault Scenic 2018 в Москве
- 1 850 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 715 000 РNissan AD 2017 в Москве
- 4 300 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РBMW 5 серия 2016 в Москве
- 5 700 000 РBMW 7 серия 2017 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 890 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 050 000 РLexus RX 2006 в Москве
- 550 000 РVolvo S80 2007 в Москве
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