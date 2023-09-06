Школьную учительницу, остановившую автобус, наградили тремя медалями

Ранее мы писали Действительно ли «женщина за рулем – обезьяна с гранатой»? Финские эксперты отвечают на это отрицательно. Как отмечает Yle со ссылкой на сотрудников Агентства транспортной ... Читать далее

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Инцидент произошел еще летом. Дочке Татьяны Шулениной и другим детям участников СВО предоставили бесплатные путевки на море в Анапу. Все прекрасно отдохнули и уже возвращались обратно. Из Анапы ехали на поезде, а от Тулы до поселка Чернь за ребятами прислали пассажирскуюГАЗель. Татьяна в качестве сопровождающей сидела позади водителя и разбирала документы детей, чтобы отдать их родителям. Автобус уже подъезжал к Чернскому району, как вдруг его начало выносить на полосу встречного движения.

Водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание. Татьяна не растерялась, быстро перешла вперед и попыталась остановить автобус, но дотянуться до педалей было непросто. Когда автобус немного сбавил ход, она увела его на обочину и дальше на поле подсолнухов. По словам женщины, она отучилась в автошколе, но экзамен на права не сдавала и водительских прав у нее нет.

Все закончилось благополучно, но подвиг учительницы так и остался бы никому неизвестным, если бы не активные родители спасенных детей. Они написали журналистам и на горячую линию губернатора Тульской области. Первая информация в СМИ появилась только спустя три недели после происшествия, и тогда, наконец, «награда нашла героя». Да не одна, а сразу три. Сначала губернатор вручил Татьяне медаль «Честь и мужество». Затем глава МВД России – медаль «За смелость во имя спасения». А накануне президент страны Владимир Путин своим указом наградил отважную учительницу медалью «За спасение погибавших».

Сама Татьяна не считает себя героиней и думает, что на ее месте так поступил бы каждый. А дочка говорит ей: «Мама, теперь всегда садись рядом с водителем».

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