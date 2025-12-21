Водитель мог уснуть за рулем — что произошло на трассе с детьми и почему все остались живы

Школьный автобус с детьми съехал в кювет на трассе Колы в Ленобласти

На трассе в Ленинградской области школьный автобус неожиданно оказался в кювете. В салоне находились дети и взрослый. Причины происшествия пока не раскрыты. Все пассажиры не пострадали. Подробности выясняются. Следите за развитием событий.

На трассе в Ленинградской области школьный автобус неожиданно оказался в кювете. В салоне находились дети и взрослый. Причины происшествия пока не раскрыты. Все пассажиры не пострадали. Подробности выясняются. Следите за развитием событий.

В Волховском районе Ленинградской области на 102-м километре федеральной трассы «Кола» произошел инцидент с участием школьного автобуса. Как сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария случилась утром 21 декабря, когда микроавтобус перевозил группу детей на спортивные соревнования.

В салоне находились шесть школьников в возрасте от шести до шестнадцати лет, а также один взрослый сопровождающий. Все они направлялись из Бокситогорска в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в состязаниях по единоборствам. По предварительным данным, за рулем находился 63-летний водитель, который мог потерять концентрацию и задремать во время движения.

В результате автобус марки «Газель» неожиданно съехал с проезжей части и оказался в кювете. Несмотря на внезапность происшествия, никто из пассажиров не получил травм. Все дети и взрослый остались целы, медицинская помощь им не понадобилась.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии и начали выяснять обстоятельства случившегося. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем из-за усталости или переутомления. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы установить точную причину потери управления транспортным средством.

Дорожная обстановка на этом участке трассы в момент происшествия была спокойной, погодные условия не вызывали опасений. Тем не менее, инцидент вновь напомнил о важности соблюдения режима труда и отдыха для водителей, особенно при перевозке детей.

Родители школьников были оперативно проинформированы о случившемся. Организаторы соревнований также получили уведомление о задержке группы. В ближайшее время будет принято решение о дальнейшем маршруте детей и их участии в мероприятии.

Полиция продолжает разбираться в деталях происшествия. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и организаторов поездки. Вопросы безопасности перевозок несовершеннолетних остаются под особым контролем надзорных органов.