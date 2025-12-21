Водитель мог уснуть за рулем — что произошло на трассе с детьми и почему все остались живы

21 декабря 2025, 22:07
Школьный автобус с детьми съехал в кювет на трассе Колы в Ленобласти
Школьный автобус с детьми съехал в кювет на трассе Колы в Ленобласти
На трассе в Ленинградской области школьный автобус неожиданно оказался в кювете. В салоне находились дети и взрослый. Причины происшествия пока не раскрыты. Все пассажиры не пострадали. Подробности выясняются. Следите за развитием событий.
В Волховском районе Ленинградской области на 102-м километре федеральной трассы «Кола» произошел инцидент с участием школьного автобуса. Как сообщает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария случилась утром 21 декабря, когда микроавтобус перевозил группу детей на спортивные соревнования.
В салоне находились шесть школьников в возрасте от шести до шестнадцати лет, а также один взрослый сопровождающий. Все они направлялись из Бокситогорска в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в состязаниях по единоборствам. По предварительным данным, за рулем находился 63-летний водитель, который мог потерять концентрацию и задремать во время движения.
В результате автобус марки «Газель» неожиданно съехал с проезжей части и оказался в кювете. Несмотря на внезапность происшествия, никто из пассажиров не получил травм. Все дети и взрослый остались целы, медицинская помощь им не понадобилась.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии и начали выяснять обстоятельства случившегося. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем из-за усталости или переутомления. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы установить точную причину потери управления транспортным средством.
Дорожная обстановка на этом участке трассы в момент происшествия была спокойной, погодные условия не вызывали опасений. Тем не менее, инцидент вновь напомнил о важности соблюдения режима труда и отдыха для водителей, особенно при перевозке детей.
Родители школьников были оперативно проинформированы о случившемся. Организаторы соревнований также получили уведомление о задержке группы. В ближайшее время будет принято решение о дальнейшем маршруте детей и их участии в мероприятии.
Полиция продолжает разбираться в деталях происшествия. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и организаторов поездки. Вопросы безопасности перевозок несовершеннолетних остаются под особым контролем надзорных органов.
Похожие материалы GAZ
-
02.02.2025, 11:55
Во вторичном ДТП на МКАД погиб человек
Ранним утром в воскресенье, 2 февраля, на 36-м километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб на месте. Прокуратура опубликовала фото с места происшествия.Читать далее
-
14.11.2024, 07:39
Ночью в страшной аварии в Свердловской области погибли 5 человек, еще трое ранены
В ночь на четверг, 14 ноября, в Свердловской области произошло серьезное ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автомобиля Kia. В результате пять человек погибли на месте, еще трех госпитализировали с различными травмами.Читать далее
-
18.06.2024, 13:52
Жуткое ДТП на М-5 под Рязанью: погибли 8 человек
Ранним утром во вторник, 18 июня, на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей: двух большегрузов, микроавтобуса «ГАЗель» и внедорожника Land Rover Discovery. Следователи установили предварительную причину аварии.Читать далее
-
03.06.2024, 07:04
В ДТП с автомобилем из свадебного кортежа в Дагестане погибли три человека
Днем в воскресенье, 2 июня, на автодороге Бабаюрт – Гребенская произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lada Granta, ехавшего в составе свадебного кортежа, и грузовой «ГАЗели». Госавтоинспекция Дагестана опубликовала видео.Читать далее
-
24.10.2023, 08:27
Смертельное ДТП в Иркутской области: трое погибли, четверо в больнице
Накануне вечером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: Isuzu Forward, «ГАЗели» и Subaru Legacy.Читать далее
-
20.10.2023, 13:03
В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
12.01.2022, 13:36
Жуткое ДТП с катафалком в Иркутской области: покойник забрал с собой еще троих
В среду, 12 января, на 1839-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла смертельная авария. Автомобиль ритуальной службы столкнулся лоб в лоб с большегрузом Volvo.Читать далее
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
02.02.2025, 11:55
Во вторичном ДТП на МКАД погиб человек
Ранним утром в воскресенье, 2 февраля, на 36-м километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Один из водителей погиб на месте. Прокуратура опубликовала фото с места происшествия.Читать далее
-
14.11.2024, 07:39
Ночью в страшной аварии в Свердловской области погибли 5 человек, еще трое ранены
В ночь на четверг, 14 ноября, в Свердловской области произошло серьезное ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автомобиля Kia. В результате пять человек погибли на месте, еще трех госпитализировали с различными травмами.Читать далее
-
18.06.2024, 13:52
Жуткое ДТП на М-5 под Рязанью: погибли 8 человек
Ранним утром во вторник, 18 июня, на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей: двух большегрузов, микроавтобуса «ГАЗель» и внедорожника Land Rover Discovery. Следователи установили предварительную причину аварии.Читать далее
-
03.06.2024, 07:04
В ДТП с автомобилем из свадебного кортежа в Дагестане погибли три человека
Днем в воскресенье, 2 июня, на автодороге Бабаюрт – Гребенская произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lada Granta, ехавшего в составе свадебного кортежа, и грузовой «ГАЗели». Госавтоинспекция Дагестана опубликовала видео.Читать далее
-
24.10.2023, 08:27
Смертельное ДТП в Иркутской области: трое погибли, четверо в больнице
Накануне вечером на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: Isuzu Forward, «ГАЗели» и Subaru Legacy.Читать далее
-
20.10.2023, 13:03
В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
12.01.2022, 13:36
Жуткое ДТП с катафалком в Иркутской области: покойник забрал с собой еще троих
В среду, 12 января, на 1839-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла смертельная авария. Автомобиль ритуальной службы столкнулся лоб в лоб с большегрузом Volvo.Читать далее
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее