Шокирующие кадры: самолет едва не разбился во время посадки в Великобритании (Видео)
На видео видно, как самолет авиакомпании British Airways пытается приземлиться, хвост самолета ударяется о взлетно-посадочную полосу, а сам он покачивается из стороны в сторону.
Самолет почти перевернулся после захода на посадку из-за сильнейшего штормового ветра. Свидетели утверждают, что можно увидеть пыль от краски, поднимающуюся с хвоста самолета, когда он ударился о землю во время неудачной попытки посадки. Пилоту пришлось сделать еще один круг и направить машину на повторную посадку.
Видео, которое посмотрели уже более 40 тысяч раз, активно комментируют. Многие пишут, что героического пилота, который смог посадить самолет во время шторма Кори, нужно обязательно наградить. По мнению людей, пилоту удалось сделать невозможное. В итоге при жесткой посадке никто не пострадал.
Сильнейший шторм Корри обрушился на Великобританию в минувшие выходные. Порывы ветра развивали скорость до 92 миль в час: погибли два человека, тысячи людей остались без электричества, закрыты школы, отменены авиарейсы.
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