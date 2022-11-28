Шокирующий момент смертельной аварии с мотоциклом, летающим пикапом и угнанным «Лексусом»: видео

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Инцидент произошел в Малибу еще в середине ноября, но запись с регистратора появилась только сейчас. Скажем сразу, что байкеру каким-то чудом удалось выжить в той жуткой аварии. Видео начинается с того, что байкер спокойно ждет, когда представится возможность свернуть налево с живописного Тихоокеанского шоссе. Стоит прекрасный солнечный день, и кажется, ничто не предвещает беды. Неожиданно ситуация резко меняется.

Слева, двигаясь на красный свет, в поток на бешеной скорости вклинивается черный кроссовер, бьет серебристый пикап в заднее правое колесо, врезается в 10 метровую насыпь и загорается. Взрыв остается за кадром, поскольку пикап от удара опрокидывается прямо на стоящего на перекрестке мотоциклиста. По данным полиции, сообщение об угоне Lexus NX поступило за час до катастрофы. Водитель кроссовера погиб на месте. Водитель пикапа и байкер получили травмы и были госпитализированы.

Упомянутые модели: Lexus NX (от 2 114 000 Р )

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