Шокирующий момент смертельной аварии с мотоциклом, летающим пикапом и угнанным «Лексусом»: видео
Слева, двигаясь на красный свет, в поток на бешеной скорости вклинивается черный кроссовер, бьет серебристый пикап в заднее правое колесо, врезается в 10 метровую насыпь и загорается. Взрыв остается за кадром, поскольку пикап от удара опрокидывается прямо на стоящего на перекрестке мотоциклиста. По данным полиции, сообщение об угоне Lexus NX поступило за час до катастрофы. Водитель кроссовера погиб на месте. Водитель пикапа и байкер получили травмы и были госпитализированы.
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На официальном сайте Росстандарта появилось сообщение о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Lexus NX 250 и NX 350, проданных в России, начиная с середины января 2022 года.Читать далее
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По мере роста цен на бензин топливная экономичность автомобиля приобретает не менее важное значение, чем его надежность. Эксперты протестировали 129 кроссоверов и выбрали девять, которые сочетают в себе оба этих качества.Читать далее
-
03.03.2022, 07:31
Эксперты Euro NCAP разбили первые 7 автомобилей в 2022 году
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-
01.12.2021, 18:18
Российские дилеры начали принимать заказы на новый Lexus: цены и комплектации
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-
08.10.2021, 10:26
Новый Lexus NX: моторы и комплектации
В июне 2021 года компания Lexus представила кроссовер NX второго поколения. Автомобиль переехал на новую платформу, стал прочнее и безопаснее. Сейчас новинку везут в Россию. У дилеров автомобили появятся через полтора-два месяца.Читать далее
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