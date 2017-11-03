3 ноября 2017, 13:18

«Шпионы» проникли в салон BMW 1-Series

Новое поколение BMW 1-Series попалось в объективы фотографов-«шпионов» во время прохождения дорожных испытаний. По предварительным данным, автомобиль появится на рынке в 2019 году.
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«Шпионы» проникли в салон BMW 1-Series BMW X1

BMW X1
Выпускается с 2009 г.
Новый от 1 880 000 до 2 590 000 Р
Отзывов: 5
Судя по изображениям, хэтчбек оснастят цифровой приборной панелью и большим экраном мультимедийного комплекса iDrive. Его установят над двумя вентиляционными воздуховодами. Также у «копейки» изменится центральная консоль и появится новый селектор автоматической трансмиссии.

Модель построят на модернизированной переднеприводной плаформе UKL, на которой уже базируются BMW 2-Series и семейство Mini. В моторную линейку войдут 3-цилиндровые турбированные агрегаты, а М-модификация получит в свое распоряжение турбированную «четверку».

Ожидается, что новое поколение BMW X1 покажут осенью следующего года. Не исключено, что автомобиль привезут и на российский авторынок.

Новинки и концепт кары БМВ Х1, икс 1

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Отзывы по теме
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
BMW X1: Входной билет в баварскую серию
реально получается, что Niva 21214 rules... 300 рублей за полный привод, еще сотка - и фарш покруче, чем в Х6... нда.
AAZ
Что Вы знаете про грядущий X1?
На днях прошла новость о том, что всеми уважаемая компания BMW намерена обнародовать свой новый мини-кроссовер X1 на парижском автосалоне. Как известно, баварцы будут производить грядущий X1 на Лейпцигском заводе. До сего момента никто так однозначно и не знал, где будет производиться этот автомобиль ...
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«Шпионы» проникли в салон BMW 1-Series
{{model_1785}} Судя по изображениям, хэтчбек оснастят цифровой приборной панелью и большим экраном мультимедийного комплекса iDrive. Его установят над двумя вентиляционными воздуховодами. Также у «копейки» изменится центральная консоль и появится новый селектор автоматической трансмиссии.Модель построят на модернизированной переднеприводной плаформе UKL, на которой уже базируются BMW 2-Series и семейство Mini. В моторную линейку войдут 3-цилиндровые турбированные агрегаты, а М-модификация получит в свое распоряжение турбированную «четверку».Ожидается, что новое поколение BMW X1 покажут осенью следующего года. Не исключено, что автомобиль привезут и на российский авторынок.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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