3 ноября 2017, 13:18
«Шпионы» проникли в салон BMW 1-Series
Новое поколение BMW 1-Series попалось в объективы фотографов-«шпионов» во время прохождения дорожных испытаний. По предварительным данным, автомобиль появится на рынке в 2019 году.
Модель построят на модернизированной переднеприводной плаформе UKL, на которой уже базируются BMW 2-Series и семейство Mini. В моторную линейку войдут 3-цилиндровые турбированные агрегаты, а М-модификация получит в свое распоряжение турбированную «четверку».
Ожидается, что новое поколение BMW X1 покажут осенью следующего года. Не исключено, что автомобиль привезут и на российский авторынок.
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09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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