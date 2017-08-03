3 августа 2017, 18:21

«Шпионы» проникли в салон Infiniti QX50

В Интернете появились фотографии тестового прототипа нового поколения Infiniti QX50. Автомобиль должен быть представлен в следующем году на автосалоне в Детройте.
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  «Шпионы» проникли в салон Infiniti QX50 Infiniti QX50 «Шпионы» проникли в салон Infiniti QX50
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Infiniti QX50
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 479 600 до 2 692 900 Р
Объявлений: 74
Отзывов: 4
В отличие от концепта вседорожник будет выглядеть более спокойно. Модель обзаведется другими бамперами и фарами головного света. Тем не менее, определенные черты экстерьера у прототипа и товарного варианта совпадут.

Автомобиль будет приводиться в движение новым бензиновым двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Речь идет о 2-литровом агрегате, мощность которого составляет 272 л. с.  Динамические характеристики QX50 пока засекречены.

Ранее японский автопроизводитель начал испытания новой генерации кроссовера Q50 на российских дорогах общего пользования. Модель была замечена фотошпионами во время тестов на территории Башкирии. Решение о проведении испытаний в России, вероятно, связано с тем, что модель адаптируют к российским погодным условиям, а также к состоянию наших дорог.

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Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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«Шпионы» проникли в салон Infiniti QX50
{{model_6124}}В отличие от концепта вседорожник будет выглядеть более спокойно. Модель обзаведется другими бамперами и фарами головного света. Тем не менее, определенные черты экстерьера у прототипа и товарного варианта совпадут.Автомобиль будет приводиться в движение новым бензиновым двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Речь идет о 2-литровом агрегате, мощность которого составляет 272 л. с.  Динамические характеристики QX50 пока засекречены.Ранее японский автопроизводитель начал испытания новой генерации кроссовера Q50 на российских дорогах общего пользования. Модель была замечена фотошпионами во время тестов на территории Башкирии. Решение о проведении испытаний в России, вероятно, связано с тем, что модель адаптируют к российским погодным условиям, а также к состоянию наших дорог.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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