3 августа 2017, 18:21
«Шпионы» проникли в салон Infiniti QX50
В Интернете появились фотографии тестового прототипа нового поколения Infiniti QX50. Автомобиль должен быть представлен в следующем году на автосалоне в Детройте.
Infiniti QX50
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 479 600 до 2 692 900 Р
Автомобиль будет приводиться в движение новым бензиновым двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Речь идет о 2-литровом агрегате, мощность которого составляет 272 л. с. Динамические характеристики QX50 пока засекречены.
Ранее японский автопроизводитель начал испытания новой генерации кроссовера Q50 на российских дорогах общего пользования. Модель была замечена фотошпионами во время тестов на территории Башкирии. Решение о проведении испытаний в России, вероятно, связано с тем, что модель адаптируют к российским погодным условиям, а также к состоянию наших дорог.
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30.10.2013, 07:16
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25.07.2013, 15:36
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Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
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