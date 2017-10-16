16 октября 2017, 13:54

«Шпионы» рассекретили интерьер минивэна Geely

В Сети появились шпионские фотографии внутреннего убранства нового минивэна от китайского производителя Geely. В настоящее время модель проходит этап дорожных испытаний.
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  «Шпионы» рассекретили интерьер минивэна Geely Geely «Шпионы» рассекретили интерьер минивэна Geely
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фото
  

По сообщениям китайских СМИ, автомобиль будет оснащен семью посадочными местами. Второй ряд сидений получил функцию индивидуальной настройки. Судя по боковым зеркалам и стандартным задним дверям, открывающимся по ходу движения, фотошпионам удалось снять серийную версию автомобиля.

Впервые концептуальная модель минивэна была показана на Шанхайском автосалоне в 2016 году. Дизайнеры решили изменить некоторые черты внешности автомобиля, что придало отличия серийной версии от концепта.

По предварительным данным, машина будет приводиться в движение 1,8-литровым турбированным двигателем. Ожидается, что в моторную гамму войдет и 2-литровый «атмосферник». Пару силовому агрегату составит 6-скоростная механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат».

Официальная презентация модели назначена на весну 2018 года, а в середине года начнется серийное производство минивэна. Компания пока не раскрыла стоимость автомобиля.

Напомним, что ранее Geely сообщила о намерениях увеличить объем реализации своих машин до 2 млн единиц в год.

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«Шпионы» рассекретили интерьер минивэна Geely
{{material_id}}По сообщениям китайских СМИ, автомобиль будет оснащен семью посадочными местами. Второй ряд сидений получил функцию индивидуальной настройки. Судя по боковым зеркалам и стандартным задним дверям, открывающимся по ходу движения, фотошпионам удалось снять серийную версию автомобиля.Впервые концептуальная модель минивэна была показана на Шанхайском автосалоне в 2016 году. Дизайнеры решили изменить некоторые черты внешности автомобиля, что придало отличия серийной версии от концепта.По предварительным данным, машина будет приводиться в движение 1,8-литровым турбированным двигателем. Ожидается, что в моторную гамму войдет и 2-литровый «атмосферник». Пару силовому агрегату составит 6-скоростная механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат».Официальная презентация модели назначена на весну 2018 года, а в середине года начнется серийное производство минивэна. Компания пока не раскрыла стоимость автомобиля.Напомним, что ранее Geely сообщила о намерениях увеличить объем реализации своих машин до 2 млн единиц в год.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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