«Шпионы» рассекретили интерьер минивэна Geely
По сообщениям китайских СМИ, автомобиль будет оснащен семью посадочными местами. Второй ряд сидений получил функцию индивидуальной настройки. Судя по боковым зеркалам и стандартным задним дверям, открывающимся по ходу движения, фотошпионам удалось снять серийную версию автомобиля.
Впервые концептуальная модель минивэна была показана на Шанхайском автосалоне в 2016 году. Дизайнеры решили изменить некоторые черты внешности автомобиля, что придало отличия серийной версии от концепта.
По предварительным данным, машина будет приводиться в движение 1,8-литровым турбированным двигателем. Ожидается, что в моторную гамму войдет и 2-литровый «атмосферник». Пару силовому агрегату составит 6-скоростная механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат».
Официальная презентация модели назначена на весну 2018 года, а в середине года начнется серийное производство минивэна. Компания пока не раскрыла стоимость автомобиля.
Напомним, что ранее Geely сообщила о намерениях увеличить объем реализации своих машин до 2 млн единиц в год.
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