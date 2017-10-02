2 октября 2017, 10:10
«Шпионы» сфотографировали BMW Z4 в серийном кузове
Автомобильные фотошпионы запечатлели новый родстер от баварского производителя во время дорожных испытаний. Примечательно, что модель тестируют уже в серийном кузове.
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Известно, что Z4 создавался совместно с компанией Toyota. Проект имеет индекс G29. Японская сторона планирует продавать свою версию спорткара, но с другим названием и в кузове «купе». По предварительным данным, эта разработка возродит название Supra.
Ожидается, что моторная линейка будет представлена 2-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 184 или 251 л.с. Также будет доступна модификация с 3-литровой «шестеркой», обладающей мощностью 360 «лошадей». Позже производитель выпустит «заряженную» M-версию с 431-сильным твин-турбо мотором.
Серийное производство родстера начнется в ноябре следующего года. Первые покупатели смогут приобрести спорткар к концу 2018 года.
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09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
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04.10.2016, 21:44
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Отзывы по теме
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
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