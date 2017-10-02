2 октября 2017, 10:10

«Шпионы» сфотографировали BMW Z4 в серийном кузове

Автомобильные фотошпионы запечатлели новый родстер от баварского производителя во время дорожных испытаний. Примечательно, что модель тестируют уже в серийном кузове.
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Впервые концепт Z4 появился на публике в августе текущего года на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич. Судя по свежим снимкам, создатели решили не менять основные стилистические черты экстерьера. Источником вдохновения для дизайнеров стали классические модели родстеров BMW, в том числе и знаменитый гоночный автомобиль 328 Mille Miglia.

Известно, что Z4 создавался совместно с компанией Toyota. Проект имеет индекс G29. Японская сторона планирует продавать свою версию спорткара, но с другим названием и в кузове «купе». По предварительным данным, эта разработка возродит название Supra.

Ожидается, что моторная линейка будет представлена 2-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 184 или 251 л.с. Также будет доступна модификация с 3-литровой «шестеркой», обладающей мощностью 360 «лошадей». Позже производитель выпустит «заряженную» M-версию с 431-сильным твин-турбо мотором.

Серийное производство родстера начнется в ноябре следующего года. Первые покупатели смогут приобрести спорткар к концу 2018 года.

Новинки и концепт кары БМВ Зет 4

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Отзывы по теме
Форум BMW Z4
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
маришка
Форум BMW X1
Я так сильно не сгущал бы краски над данной моделью БМВ, как делают здесь некоторые, потому что машина на секундочку люкс класса и не просто очередной красивый кроссовер, а машина немецкого производителя, который ширпотреб не выпускает. Я, например, езжу на данном автомобиле уже больше двух лет и больших ...
Антон
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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«Шпионы» сфотографировали BMW Z4 в серийном кузове
{{material_120606}}Впервые концепт Z4 появился на публике в августе текущего года на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич. Судя по свежим снимкам, создатели решили не менять основные стилистические черты экстерьера. Источником вдохновения для дизайнеров стали классические модели родстеров BMW, в том числе и знаменитый гоночный автомобиль 328 Mille Miglia.Известно, что Z4 создавался совместно с компанией Toyota. Проект имеет индекс G29. Японская сторона планирует продавать свою версию спорткара, но с другим названием и в кузове «купе». По предварительным данным, эта разработка возродит название Supra.Ожидается, что моторная линейка будет представлена 2-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, выдающим 184 или 251 л.с. Также будет доступна модификация с 3-литровой «шестеркой», обладающей мощностью 360 «лошадей». Позже производитель выпустит «заряженную» M-версию с 431-сильным твин-турбо мотором.Серийное производство родстера начнется в ноябре следующего года. Первые покупатели смогут приобрести спорткар к концу 2018 года.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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