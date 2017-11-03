«Шпионы» сфотографировали салон пикапа Ram
Также в список оснащения пикапа войдет система предотвращения фронтальных столкновений, ассистент удержания в полосе, активный круиз-контроль и задняя створка кузова с электроприводом.
Напомним, что производитель Ram, входящий в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles, специализируется на выпуске полноразмерных пикапов. Ранее бренд принадлежал марке Dodge, но сегодня стал самостоятельной автомобильной компанией. Всего в модельном ряду Ram насчитывается шесть моделей, среди них пикапы, фургоны и другие «тяжеловесные» транспортные средства.
Полутонный пикап Ram 1500 - самая доступная модель. Приобрести его можно по цене от 26 495 долларов, что составляет почти 1,5 млн рублей. На рынке представлены модификации с передним и полным приводом, одинарной, полуторной и двойной кабиной.
Автомобиль приводится в движение 3,6-литровым двигателем V6 или 5,7-литровой «восьмеркой». Мощность моторов равняется 309 и 401 л.с. соответственно. Также покупателям доступна версия с 243-литровым «дизелем» объемом 3 литра.
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