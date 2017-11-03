3 ноября 2017, 22:07

«Шпионы» сфотографировали салон пикапа Ram

Полноразмерный пикап Ram 1500 новой генерации дебютирует в январе следующего года на мотор-шоу в Детройте. Сегодня фотошпионам удалось сфотографировать салон будущей новинки.
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  «Шпионы» сфотографировали салон пикапа Ram Dodge Ram «Шпионы» сфотографировали салон пикапа Ram
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Dodge Ram
Выпускается с 1994 г.
Производитель оснастит автомобиль информационно-развлекательной системой с вертикальным сенсорным экраном большого размера. С этого дисплея будет осуществляться управление не только функциями мультимедийной системы, но и настройками климатической установки.

Также в список оснащения пикапа войдет система предотвращения фронтальных столкновений, ассистент удержания в полосе, активный круиз-контроль и задняя створка кузова с электроприводом.

Напомним, что производитель Ram, входящий в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles,  специализируется на выпуске полноразмерных пикапов. Ранее бренд принадлежал марке Dodge, но сегодня стал самостоятельной автомобильной компанией. Всего в модельном ряду Ram насчитывается шесть моделей, среди них пикапы, фургоны и другие «тяжеловесные» транспортные средства.

Полутонный пикап Ram 1500 - самая доступная модель. Приобрести его можно по цене от 26 495 долларов, что составляет почти 1,5 млн рублей. На рынке представлены модификации с передним и полным приводом, одинарной, полуторной и двойной кабиной.

Автомобиль приводится в движение 3,6-литровым двигателем V6 или 5,7-литровой «восьмеркой». Мощность моторов равняется 309 и 401 л.с. соответственно. Также покупателям доступна версия с 243-литровым «дизелем» объемом 3 литра.

Новинки и концепт кары Додж Рам, Рэм

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Форум Dodge Ram
какая таможня на рам 1500 2008 гв с мотором 4.7 л кто знает подскажите ?
альберт
Отзыв о Dodge Ram 1989 года
Не плохая машина. Передняя подвеска не для наших дорог. Очень много кушает бензина.
vlasov-stali
Проблемы с двигателем
Боже, ну и намучались же вы со своим американцем. Сдается мне, что требует замены датчик коленвала. Или РХХ.
Авто владелец
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«Шпионы» сфотографировали салон пикапа Ram
{{model_2596}} Производитель оснастит автомобиль информационно-развлекательной системой с вертикальным сенсорным экраном большого размера. С этого дисплея будет осуществляться управление не только функциями мультимедийной системы, но и настройками климатической установки.Также в список оснащения пикапа войдет система предотвращения фронтальных столкновений, ассистент удержания в полосе, активный круиз-контроль и задняя створка кузова с электроприводом.Напомним, что производитель Ram, входящий в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles,  специализируется на выпуске полноразмерных пикапов. Ранее бренд принадлежал марке Dodge, но сегодня стал самостоятельной автомобильной компанией. Всего в модельном ряду Ram насчитывается шесть моделей, среди них пикапы, фургоны и другие «тяжеловесные» транспортные средства.Полутонный пикап Ram 1500 - самая доступная модель. Приобрести его можно по цене от 26 495 долларов, что составляет почти 1,5 млн рублей. На рынке представлены модификации с передним и полным приводом, одинарной, полуторной и двойной кабиной.Автомобиль приводится в движение 3,6-литровым двигателем V6 или 5,7-литровой «восьмеркой». Мощность моторов равняется 309 и 401 л.с. соответственно. Также покупателям доступна версия с 243-литровым «дизелем» объемом 3 литра.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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