22 января 2018, 10:31

«Шпионы» выследили Mercedes-Benz CLA нового поколения

В следующем году Mercedes-Benz представит новое поколение CLA. Автомобиль будет базироваться на платформе MFA, предназначенной специально для компактных моделей бренда.
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«Шпионы» выследили Mercedes-Benz CLA нового поколения Mercedes
Mercedes CLA-класс
Выпускается с 2013 г.
Новый от 2 180 000 до 3 390 000 Р
Следующая генерация отличится увеличенными габаритами, а салон станет более просторным. При этом покупателям, как и прежде, предложат версию с кузовом «Shooting Brake».

Под капотом в базовом варианте окажется 1,4-литровый бензиновый двигатель, который в «Мерседесе» разрабатывали совместно с инженерами Renault. Мощность моторов в зависимости от комплектации составит от 120 до 230 сил.

А вот топовая AMG-версия получит в свое распоряжение гибридную силовую установку мощностью 400 «лошадей». В ее состав войдет модернизированная «турбочетверка» и 48-вольтовая система, которая будет питать небольшой электромотор и турбину на электрическом приводе.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес

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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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«Шпионы» выследили Mercedes-Benz CLA нового поколения
{{model_3295}}Следующая генерация отличится увеличенными габаритами, а салон станет более просторным. При этом покупателям, как и прежде, предложат версию с кузовом «Shooting Brake».Под капотом в базовом варианте окажется 1,4-литровый бензиновый двигатель, который в «Мерседесе» разрабатывали совместно с инженерами Renault. Мощность моторов в зависимости от комплектации составит от 120 до 230 сил.А вот топовая AMG-версия получит в свое распоряжение гибридную силовую установку мощностью 400 «лошадей». В ее состав войдет модернизированная «турбочетверка» и 48-вольтовая система, которая будет питать небольшой электромотор и турбину на электрическом приводе.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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