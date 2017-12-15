15 декабря 2017, 13:07

«Шпионы» выследили новый Range Rover Evoque

Специалисты Land Rover приступили к дорожным испытаниям второго поколения кроссовера Range Rover Evoque. Автомобиль должен дебютировать на мировом авторынке осенью 2018 года на автошоу в Париже.
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«Шпионы» выследили новый Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 673 000 до 4 262 000 Р
Отзывов: 3
Внешне машина будет выполнена в стилистике новых Velar и Range Rover Sport. Причем от первого «родственника» модель получит и некоторые решения в интерьере. Например, два дисплея на центральной консоли и цифровой приборной панели.

В основу новинки под индексом L551 ляжет обновленная версия архитектуры D8. По своим размерам новинка окажется примерно такой же, как текущее поколение Evoque. Правда, разработчики увеличат колесную базу и сделают более широкими колеи, чтобы высвободить больше свободного пространства в салоне.

Что касается «начинки», то она перекочует с нынешнего «Эвока». Правда, покупатели смогут выбрать и гибридную модификацию машины. В состав силовой установки кроссовера войдет новый 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор и 48-вольтовый электрический двигатель.

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Отзывы по теме
Открытый Range Rover Evoque оценили в 4 097 000 рублей
а вроде - урод.
Saimaa
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
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«Шпионы» выследили новый Range Rover Evoque
{{model_3028}}Внешне машина будет выполнена в стилистике новых Velar и Range Rover Sport. Причем от первого «родственника» модель получит и некоторые решения в интерьере. Например, два дисплея на центральной консоли и цифровой приборной панели. В основу новинки под индексом L551 ляжет обновленная версия архитектуры D8. По своим размерам новинка окажется примерно такой же, как текущее поколение Evoque. Правда, разработчики увеличат колесную базу и сделают более широкими колеи, чтобы высвободить больше свободного пространства в салоне.Что касается «начинки», то она перекочует с нынешнего «Эвока». Правда, покупатели смогут выбрать и гибридную модификацию машины. В состав силовой установки кроссовера войдет новый 1,5-литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор и 48-вольтовый электрический двигатель.
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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