11 января 2018, 18:27

«Шпионы» заметили на тестах Cadillac XT4

Cadillac приступил к завершающим дорожным испытаниям своего нового компактного кроссовера XT4. Автомобиль может появиться на мировом авторынке уже во второй половине текущего года.
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«Шпионы» заметили на тестах Cadillac XT4 Cadillac

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Модель будет собрана на базе платформы, на которой уже построены Chevrolet Equinox и GMC Terrain. Вседорожник займет в модельной линейке занять ступеньку ниже XT5.

Известно, что первые автомобили будут поставляться с передним приводом, а немного позже появится версия и с приводом на все колеса. Моторная гамма представляется 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра.

Кстати, в сети уже не раз появлялись «шпионские» фотографии прототипов нового авто, но тогда его называли XT3. Отметим, что Cadillac намерен выпустить за 2 года 5 новинок. В частности, после XT4, на рынок выведут большой внедорожник и компактный седан.

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«Шпионы» заметили на тестах Cadillac XT4
{{material_118825}}Модель будет собрана на базе платформы, на которой уже построены Chevrolet Equinox и GMC Terrain. Вседорожник займет в модельной линейке занять ступеньку ниже XT5.Известно, что первые автомобили будут поставляться с передним приводом, а немного позже появится версия и с приводом на все колеса. Моторная гамма представляется 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра.Кстати, в сети уже не раз появлялись «шпионские» фотографии прототипов нового авто, но тогда его называли XT3. Отметим, что Cadillac намерен выпустить за 2 года 5 новинок. В частности, после XT4, на рынок выведут большой внедорожник и компактный седан.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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