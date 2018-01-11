11 января 2018, 18:27
«Шпионы» заметили на тестах Cadillac XT4
Cadillac приступил к завершающим дорожным испытаниям своего нового компактного кроссовера XT4. Автомобиль может появиться на мировом авторынке уже во второй половине текущего года.
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Известно, что первые автомобили будут поставляться с передним приводом, а немного позже появится версия и с приводом на все колеса. Моторная гамма представляется 4-цилиндровым двигателем объемом 2 литра.
Кстати, в сети уже не раз появлялись «шпионские» фотографии прототипов нового авто, но тогда его называли XT3. Отметим, что Cadillac намерен выпустить за 2 года 5 новинок. В частности, после XT4, на рынок выведут большой внедорожник и компактный седан.
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