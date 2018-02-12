12 февраля 2018, 09:01
Шпионы засекли новый BMW X4
Фотошпионам попалась богатая добыча – целый автовоз новеньких BMW X4 сразу в двух модификациях: M40i и M40d. Официальный дебют новинки ожидается через месяц на автосалоне в Женеве.
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Баварская марка BMW приступила к этапу дорожных испытаний обновленного кроссовера X4 2019 модельного года ...Читать далее
Новый BMW X4, как и его предшественник, построен на одной платформе с BMW X3. Даже внутренние индексы у них идут по порядку: Х3 известен как G01, а новый X4 называется G02. Третье поколение Х3 было представлено на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года. Российские продажи стартовали в ноябре (цены от 2 950 000 рублей).
По большому счету, X4 отличается от X3 только ниспадающей линией крыши и более спортивным характером. И втроем сзади уже не сядешь. В остальном автомобили имеют очень много общего. Совпадают не только шасси и моторные гаммы, но и электронная начинка. Обе модели получат схожие сервисы безопасности и общую информационно-развлекательную систему с 10,2-дюймовым тачскрином и функцией распознавания голоса и жестов.
Стандартные версии получат набор двух- и трехлитровых двигателей (бензиновых и дизельных). Серию М оснастят моторами помощнее. Например, под капотом кроссовер M40i, запечатленного на фото, скорее всего 3,0-литровая турбированная рядная «шестерка» мощностью 355 л.с. и 500 Нм крутящего момента.
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31.01.2018, 09:49
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
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бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
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