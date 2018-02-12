12 февраля 2018, 09:01

Шпионы засекли новый BMW X4

Фотошпионам попалась богатая добыча – целый автовоз новеньких BMW X4 сразу в двух модификациях: M40i и M40d. Официальный дебют новинки ожидается через месяц на автосалоне в Женеве.
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  Шпионы засекли новый BMW X4 BMW Z4 Шпионы засекли новый BMW X4 BMW Z4 Шпионы засекли новый BMW X4 BMW Z4 Шпионы засекли новый BMW X4 BMW Z4 Шпионы засекли новый BMW X4
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По информации инсайдеров, в марте, сразу после презентации на Женевском мотор-шоу, новое поколение встанет на конвейер. Для российского рынка с 2015 года BMW X4 собирают на калининградском заводе Автотор. В настоящее время здесь продолжают выпускать первое поколение модели.

Новый BMW X4, как и его предшественник, построен на одной платформе с BMW X3. Даже внутренние индексы у них идут по порядку: Х3 известен как G01, а новый X4 называется G02. Третье поколение Х3 было представлено на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года. Российские продажи стартовали в ноябре (цены от 2 950 000 рублей). 

По большому счету, X4 отличается от X3 только ниспадающей линией крыши и более спортивным характером. И втроем сзади уже не сядешь. В остальном автомобили имеют очень много общего. Совпадают не только шасси и моторные гаммы, но и электронная начинка. Обе модели получат схожие сервисы безопасности и общую информационно-развлекательную систему с 10,2-дюймовым тачскрином и функцией распознавания голоса и жестов. 

Стандартные версии получат набор двух- и трехлитровых двигателей (бензиновых и дизельных). Серию М оснастят моторами помощнее. Например, под капотом кроссовер M40i, запечатленного на фото, скорее всего 3,0-литровая турбированная рядная «шестерка» мощностью 355 л.с. и 500 Нм крутящего момента.
Новинки и концепт кары БМВ Зет 4

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Отзывы по теме
Форум BMW Z4
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
маришка
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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Шпионы засекли новый BMW X4
{{material_121619}}По информации инсайдеров, в марте, сразу после презентации на Женевском мотор-шоу, новое поколение встанет на конвейер. Для российского рынка с 2015 года BMW X4 собирают на калининградском заводе Автотор. В настоящее время здесь продолжают выпускать первое поколение модели.Новый BMW X4, как и его предшественник, построен на одной платформе с BMW X3. Даже внутренние индексы у них идут по порядку: Х3 известен как G01, а новый X4 называется G02. Третье поколение Х3 было представлено на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года. Российские продажи стартовали в ноябре (цены от 2 950 000 рублей). По большому счету, X4 отличается от X3 только ниспадающей линией крыши и более спортивным характером. И втроем сзади уже не сядешь. В остальном автомобили имеют очень много общего. Совпадают не только шасси и моторные гаммы, но и электронная начинка. Обе модели получат схожие сервисы безопасности и общую информационно-развлекательную систему с 10,2-дюймовым тачскрином и функцией распознавания голоса и жестов. Стандартные версии получат набор двух- и трехлитровых двигателей (бензиновых и дизельных). Серию М оснастят моторами помощнее. Например, под капотом кроссовер M40i, запечатленного на фото, скорее всего 3,0-литровая турбированная рядная «шестерка» мощностью 355 л.с. и 500 Нм крутящего момента.
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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