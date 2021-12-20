«Штопор» вместо гусениц: что такое шнекоход
Такие вездеходы называются шнекороторными или просто шнекоходами. Они передвигаются на двух винтах. Винты крутятся и двигают машину вперёд. Довольно известно применение шнеков для транспортировки материалов на манер конвейера. Здесь же всё наоборот: шнеки не толкают груз, а сами отталкиваются от поверхности.
Идея использовать для перемещения машины винт не нова. Первые такие патенты появились ещё в XIX веке. Но распространения такие вездеходы, всё же, не получили. Да и сейчас подобная техника – очень редкая.
Проходимость в грязи у шнекоходов феноменальная. Они ползут вперёд там, где вязнут даже гусеничные вездеходы. И, в отличие от транспорта на воздушной подушке, умеют они двигаться и по сложному рельефу. Выпускались и плавающие шнекоходы: с полыми винтами, которые служили поплавками.
Только вот по более-менее твёрдой поверхности передвигаются шнекоходы очень плохо. Они сносятся в сторону и сильно трясутся. Теоретически можно было бы сделать кабину вездехода поворотной и на асфальте двигаться как бы боком, используя шнеки как колёса. Но от такого и сами шнеки будут быстро изнашиваться, и асфальт будет дробиться. А вообще-то твёрдые поверхности – это не только асфальт. Это, например, ещё и скалы. И там шнекоход тоже двигаться не сможет. Поэтому стихия таких вездеходов – снег и болота.
Есть и другие проблемы. Скорость передвижения на винтах – очень низкая, а энергозатраты при этом огромны.
На данный момент шнекоходы производятся только одной компанией – австралийской Residue Solutions. Машины называются MudMaster. Они предназначены для обслуживания станций ирригации и специфических сельскохозяйственных угодий вроде иловых полей – то есть, по сути, для работы в жиже.
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