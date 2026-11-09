Накажут или отпустят с миром? Как закрепить устройство в машине и не получить штраф

Запретили вешать навигатор на стекло? В ГАИ поставили точку в спорах о гаджетах

Телефон или навигатор на лобовом стекле может стать причиной предупреждения либо штрафа в 500 рублей. Решает не сам факт крепления, а то, насколько устройство закрывает водителю обзор. В ГАИ объяснили, как оценивают нарушение.

Телефон или навигатор на лобовом стекле может стать причиной предупреждения либо штрафа в 500 рублей. Решает не сам факт крепления, а то, насколько устройство закрывает водителю обзор. В ГАИ объяснили, как оценивают нарушение.

В Госавтоинспекции пояснили Autonews.ru: состав нарушения устанавливают при рассмотрении конкретного административного дела. Поэтому само наличие устройства на стекле не означает автоматического штрафа. По словам представителя ведомства, юридически значимо, насколько предмет ограничивает обзор именно с водительского места.

Значение имеет обзор с водительского места. Если телефон, навигатор, видеорегистратор или другое устройство заметно его ограничивает, эксплуатацию автомобиля могут признать нарушением. Само название гаджета и факт его крепления на стекле не означают автоматической ответственности: оцениваются его расположение и влияние на видимость дороги.

Правила запрещают ездить с предметами на лобовом стекле, если они мешают обзору. Исключения предусмотрены для зеркал заднего вида и элементов стеклоочистителей. Также к ним относятся радиоантенны и нагревательные элементы систем размораживания и осушения стекла. Смартфоны, навигаторы, держатели и видеорегистраторы в этот перечень не входят; для них определяющим остается фактическое влияние на обзор.

В таком случае водителю могут вынести предупреждение или назначить штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Это альтернативные меры ответственности, а не фиксированный штраф за любой гаджет на стекле. Устройство стоит закреплять так, чтобы оно не закрывало обзор и не отвлекало от управления.

Ответственность за ограничение обзора предметом на стекле - отдельный вопрос от использования телефона в руке во время движения. Порядок выплат по проекту Минтранса для беспилотных грузовиков разбирали в материале о проекте.