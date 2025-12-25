В столице ужесточают наказание для нарушителей в транспорте – что еще изменится

25 декабря 2025, 12:46
Штраф за безбилетный проезд в Москве увеличат до 5 тысяч рублей
Штраф за безбилетный проезд в Москве увеличат до 5 тысяч рублей
В Москве вводят новые штрафы для пассажиров транспорта. Размер взысканий заметно увеличен. Изменения коснутся не только безбилетников. Власти ужесточили правила провоза ручной клади и поведения в метро. Подробности нововведений – в нашем материале.
Власти Москвы приняли решение ужесточить меры против нарушителей правил пользования городским транспортом. Теперь за проезд без билета в автобусах, трамваях и троллейбусах придется заплатить гораздо больше, чем раньше. Как сообщает Autonews, Мосгордума одобрила увеличение штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте до 5 тысяч рублей. Это заметное повышение по сравнению с прежними суммами, и оно должно стать серьезным сдерживающим фактором для тех, кто привык ездить «зайцем».
Однако на этом изменения не заканчиваются. Помимо ужесточения наказания за отсутствие билета, депутаты ввели новые штрафы, которые затронут и других пассажиров. Теперь за провоз ручной клади, размеры которой превышают установленные нормы, придется заплатить тысячу рублей. Ранее подобные нарушения обходились гораздо дешевле или вовсе не наказывались.
Кроме того, увеличены штрафы за размещение ручной клади на сиденьях в вагонах поездов и на скамейках станций метро. Если раньше за это взимали всего 100 рублей, то теперь сумма выросла до 1 тысячи рублей. Такое ужесточение правил связано с необходимостью поддерживать порядок и комфорт для всех пассажиров, особенно в часы пик, когда свободных мест и так не хватает.
Еще одно нововведение касается любителей слушать музыку или смотреть видео без наушников. За подобное поведение теперь тоже предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Власти считают, что такие меры помогут сделать поездки в общественном транспорте более спокойными и приятными для всех.
Похожие материалы
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 18:18
Тарифный удар по карману: в Петербурге вновь дорожает проезд на транспорте
Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.Читать далее
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
-
26.12.2025, 12:38
Перевозчики требуют изменить правила пропусков для грузовиков на МКАД
Владельцы грузовиков устали от бюрократии на МКАД. Их не устраивают годовые маршруты и жесткие санкции. Почему перевозчики требуют реформу? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 11:56
МВД запускает новую стратегию безопасности на дорогах России до 2036 года
В России стартует масштабная программа по снижению аварийности. МВД готовит новые меры для водителей. Ожидаются перемены в правилах и инфраструктуре. Какие решения примут - пока держат в секрете. Эксперты делятся первыми прогнозами.Читать далее
-
25.12.2025, 11:58
Почему штраф за дневные фары может оказаться неожиданным для водителей
Многие водители не догадываются о нюансах ПДД. Камеры фиксируют не только скорость. Даже если габариты горят, штрафа не избежать. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию.Читать далее
-
25.12.2025, 09:57
Дешевые алкотестеры в авто: почему они опасны для водителя и окружающих
Перед праздниками многие водители задумываются о трезвости за рулем. Но стоит ли полагаться на дешевые алкотестеры? В материале разбираемся, насколько они точны и безопасны. Неожиданные выводы эксперимента могут удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
25.12.2025, 06:17
В Ташкенте автомобили Евро-2 признают «чистыми» и выдадут зеленые экостикеры
В столице Узбекистана стартует выдача экостикеров. Новая система удивит многих автолюбителей. Какие машины попадут в «зеленую» категорию? Почему стандарт Евро-2 признан чистым? Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 18:18
Тарифный удар по карману: в Петербурге вновь дорожает проезд на транспорте
Новогодний сюрприз от властей: метро и автобусы в Санкт-Петербурге опять подорожают с января! Жетон будет стоить 95 руб, а проезд по Подорожнику взлетит до 66 рублей. Москва уже дороже.Читать далее
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
-
26.12.2025, 12:38
Перевозчики требуют изменить правила пропусков для грузовиков на МКАД
Владельцы грузовиков устали от бюрократии на МКАД. Их не устраивают годовые маршруты и жесткие санкции. Почему перевозчики требуют реформу? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 11:56
МВД запускает новую стратегию безопасности на дорогах России до 2036 года
В России стартует масштабная программа по снижению аварийности. МВД готовит новые меры для водителей. Ожидаются перемены в правилах и инфраструктуре. Какие решения примут - пока держат в секрете. Эксперты делятся первыми прогнозами.Читать далее
-
25.12.2025, 11:58
Почему штраф за дневные фары может оказаться неожиданным для водителей
Многие водители не догадываются о нюансах ПДД. Камеры фиксируют не только скорость. Даже если габариты горят, штрафа не избежать. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию.Читать далее
-
25.12.2025, 09:57
Дешевые алкотестеры в авто: почему они опасны для водителя и окружающих
Перед праздниками многие водители задумываются о трезвости за рулем. Но стоит ли полагаться на дешевые алкотестеры? В материале разбираемся, насколько они точны и безопасны. Неожиданные выводы эксперимента могут удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
25.12.2025, 06:17
В Ташкенте автомобили Евро-2 признают «чистыми» и выдадут зеленые экостикеры
В столице Узбекистана стартует выдача экостикеров. Новая система удивит многих автолюбителей. Какие машины попадут в «зеленую» категорию? Почему стандарт Евро-2 признан чистым? Подробности – в нашем материале.Читать далее