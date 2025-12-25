В столице ужесточают наказание для нарушителей в транспорте – что еще изменится

Штраф за безбилетный проезд в Москве увеличат до 5 тысяч рублей

В Москве вводят новые штрафы для пассажиров транспорта. Размер взысканий заметно увеличен. Изменения коснутся не только безбилетников. Власти ужесточили правила провоза ручной клади и поведения в метро. Подробности нововведений – в нашем материале.

Власти Москвы приняли решение ужесточить меры против нарушителей правил пользования городским транспортом. Теперь за проезд без билета в автобусах, трамваях и троллейбусах придется заплатить гораздо больше, чем раньше. Как сообщает Autonews, Мосгордума одобрила увеличение штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте до 5 тысяч рублей. Это заметное повышение по сравнению с прежними суммами, и оно должно стать серьезным сдерживающим фактором для тех, кто привык ездить «зайцем».

Однако на этом изменения не заканчиваются. Помимо ужесточения наказания за отсутствие билета, депутаты ввели новые штрафы, которые затронут и других пассажиров. Теперь за провоз ручной клади, размеры которой превышают установленные нормы, придется заплатить тысячу рублей. Ранее подобные нарушения обходились гораздо дешевле или вовсе не наказывались.

Кроме того, увеличены штрафы за размещение ручной клади на сиденьях в вагонах поездов и на скамейках станций метро. Если раньше за это взимали всего 100 рублей, то теперь сумма выросла до 1 тысячи рублей. Такое ужесточение правил связано с необходимостью поддерживать порядок и комфорт для всех пассажиров, особенно в часы пик, когда свободных мест и так не хватает.

Еще одно нововведение касается любителей слушать музыку или смотреть видео без наушников. За подобное поведение теперь тоже предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. Власти считают, что такие меры помогут сделать поездки в общественном транспорте более спокойными и приятными для всех.