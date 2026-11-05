Скидка 25% больше не спасет: за езду с просроченными правами будут взыскивать в три раза больше — кого это коснется

5 ноября 2026, 12:41
МВД предлагает убрать скидку и поднять штраф за езду без прав до 30 тысяч: кого это коснется
МВД предлагает убрать скидку и поднять штраф за езду без прав до 30 тысяч: кого это коснется
Правительственная комиссия одобрила законопроект МВД о повышении штрафов за езду без прав. Если инициативу примут, она затронет и водителей с просроченными удостоверениями: минимальный штраф вырастет до 15 тысяч рублей, а скидку отменят.
Скидка в 25% сейчас дает возможность снизить штраф за езду без прав с 5 тысяч до 3 750 рублей. Законопроект МВД предлагает убрать эту льготу и увеличить сам штраф. Для автомобилиста, который пропустил срок окончания удостоверения, разница будет хорошей.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности инициативу поддержала. О предложении сообщило ТАСС со ссылкой на источник в кабмине. Речь идет именно о предложении, а не о вступившем в силу законе: в сообщении агентства уточнялось, что на тот момент документ еще не внесен в Госдуму, а его номер и текст не были опубликованы.
Изменения касаются статьи 12.7 КоАП. По изложенным сведениям, обычный штраф составит от 15 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрено взыскание от 30 до 50 тысяч, при этом скидка 25% при оплате применяться не будет.
Эта норма касается и удостоверений с истекающим сроком действия: закон приравнивает их к отсутствующим. Поэтому под действие предложения могут попасть водители, которые получили права и давно ездят, но не проверили примечания в документе. Для сравнения: человек, который никогда не сдавал экзамен, оказывается в той же категории по этой статье.
Риск особенно актуален для тех, кто автоматически продлевал свои удостоверения. Права со сроком окончания с 2022 по 2025 год продлевались на три года, а с 1 января 2026 года такое продление ограничивается. В результате у части водителей срок продления действия документов уже истек, у других он установлен на период до 2028 года.
Поездка с просроченными правами сейчас может обойтись минимум в 3 750 рублей с учетом скидки. Если закон примут в предложенном виде, штраф составит 15 тысяч. Такой же нижний предел будет действовать для водителя, который вообще не получил прав.
Иная ситуация, если удостоверение осталось дома. Это отдельное нарушение, и предлагаемые изменения к статье 12.7 КоАП не относятся. Возможность предъявить права через приложение MAX также не превращает забытый документ в просроченный.
Отдельная инициатива МВД связана со статистикой: ежегодно более 12 тысяч человек задерживаются за поездкой без прав три раза и чаще. Ведомство отмечает, что действующая редакция закона «не дает применять к злостным нарушителям более строгие меры».
Однако в известном смысле проект для таких водителей предусматривает лишь рост штрафа. Арест или обязательные работы не упоминаются. Уголовная статья, которая может применяться к лицам, лишенным прав, для этой категории также не является новой.
Эффект такого ужесточения остается спорным: повторные нарушения могут продолжаться и после очередного взыскания, поскольку само повышение штрафа не лишает нарушителя доступа к автомобилю. Однако аккуратный водитель, пропустивший срок действия удостоверения, рискует получить такое же наказание, как человек, который сел за руль без экзамена.
Для сравнения: штраф за пьяную поездку составляет 45 тысяч рублей. Тема санкций за алкоголе за рулем подробно разбирается в отдельном материале. На данный момент, по сообщению ТАСС, законопроект еще не внесен в Госдуму, поэтому окончательные формулировки не опубликованы.
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