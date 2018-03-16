16 марта 2018, 22:22

Штраф за нарушения на переездах вырастет до 5 000 рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафа за нарушения на железнодорожных переездах с 1 000 до 5 000 рублей. Нет причин сомневаться, что соответствующие поправки в КоАП будут утверждены и в ближайшее время сумма штрафа вырастет в 5 раз.
^
Ранее мы писали
Первый квартал 2017 года унес на железнодорожных переездах страны 19 человеческих жизней. Об этом информирует ...
Читать далее
Законопроект подготовили специалисты Минтранса. Главная причина – рост числа нарушений на переездах и, как следствие, числа аварий, зачастую с тяжелыми последствиями. Документ уже одобрили в МВД и думском комитете по транспорту. В Минтрансе подчеркнули, что в настоящее время сумма ответственности не соизмерима со степенью общественной опасности подобных нарушений. Сейчас водителям, нарушившим ПДД на переезде, выписывают штраф 1 000 рублей. Видимо, в связи с инфляцией многих эта цифра уже не пугает. Лишение прав на 1 год грозит в случае повторного аналогичного правонарушения.

За работу над проектом закона в ведомстве взялись после трагедии под Владимиром. В октябре прошлого года на переезде в районе станции Покров поезд врезался в стоявший на железнодорожных путях заглохший автобус. Тогда погибли 19 из 56 его пассажиров. По данным полиции, автобус выехал на переезд на красный свет.
 
Всего за 9 месяцев 2017 года на переездах зафиксировано 20 столкновений поездов с автотранспортными средствами. Большинство инцидентов происходит по вине водителей, которые пытаются проскочить шлагбаум под запрещающий сигнал. Нередко автомобили оказываются заблокированы на путях между двумя закрытыми шлагбаумами или поднятыми барьерами.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Машина заводится и глохнет
Насчёт реле полностью согласен, его стоит проверить в первую очередь! Но вообще это все подозрительно, ведь в первую очередь вообще сигнализация должна всё блокировать, на Volvo разве не так? Так же я на твоём месте посмотрел бы и подёргал все провода, проверил бы контакты, предохранители там потыркай ...
Roberto
Топливный насос не отключается УАЗ Hunter
А с давлением всё в порядке, поступает нормально, хватает ему всего? У вас есть контроль давления или не предусмотрено в машине?Вообще нужно лезть и смотреть, что там как там. Клапан свой? Без контактов?
Roberto
Почему не работает печка в машине NISSAN ALMERA
А вы проверяли, там пробки в системе не образовалось случайно? Нужно будет прогнать систему и почистить все воздуховоды для начала, а так же я бы на вашем месте посмотреть, как там дела с радиатором обстоят.
Roberto
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
Bridgestone въезжает в лето на двух внедорожных новинках
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Штраф за нарушения на переездах вырастет до 5 000 рублей
{{material_118828}}Законопроект подготовили специалисты Минтранса. Главная причина – рост числа нарушений на переездах и, как следствие, числа аварий, зачастую с тяжелыми последствиями. Документ уже одобрили в МВД и думском комитете по транспорту. В Минтрансе подчеркнули, что в настоящее время сумма ответственности не соизмерима со степенью общественной опасности подобных нарушений. Сейчас водителям, нарушившим ПДД на переезде, выписывают штраф 1 000 рублей. Видимо, в связи с инфляцией многих эта цифра уже не пугает. Лишение прав на 1 год грозит в случае повторного аналогичного правонарушения.За работу над проектом закона в ведомстве взялись после трагедии под Владимиром. В октябре прошлого года на переезде в районе станции Покров поезд врезался в стоявший на железнодорожных путях заглохший автобус. Тогда погибли 19 из 56 его пассажиров. По данным полиции, автобус выехал на переезд на красный свет. Всего за 9 месяцев 2017 года на переездах зафиксировано 20 столкновений поездов с автотранспортными средствами. Большинство инцидентов происходит по вине водителей, которые пытаются проскочить шлагбаум под запрещающий сигнал. Нередко автомобили оказываются заблокированы на путях между двумя закрытыми шлагбаумами или поднятыми барьерами.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тольятти Уфа Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG