16 марта 2018, 22:22
Штраф за нарушения на переездах вырастет до 5 000 рублей
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение штрафа за нарушения на железнодорожных переездах с 1 000 до 5 000 рублей. Нет причин сомневаться, что соответствующие поправки в КоАП будут утверждены и в ближайшее время сумма штрафа вырастет в 5 раз.
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За работу над проектом закона в ведомстве взялись после трагедии под Владимиром. В октябре прошлого года на переезде в районе станции Покров поезд врезался в стоявший на железнодорожных путях заглохший автобус. Тогда погибли 19 из 56 его пассажиров. По данным полиции, автобус выехал на переезд на красный свет.
Всего за 9 месяцев 2017 года на переездах зафиксировано 20 столкновений поездов с автотранспортными средствами. Большинство инцидентов происходит по вине водителей, которые пытаются проскочить шлагбаум под запрещающий сигнал. Нередко автомобили оказываются заблокированы на путях между двумя закрытыми шлагбаумами или поднятыми барьерами.
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Комментарии пользователей
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Насчёт реле полностью согласен, его стоит проверить в первую очередь! Но вообще это все подозрительно, ведь в первую очередь вообще сигнализация должна всё блокировать, на Volvo разве не так? Так же я на твоём месте посмотрел бы и подёргал все провода, проверил бы контакты, предохранители там потыркай ...
А с давлением всё в порядке, поступает нормально, хватает ему всего? У вас есть контроль давления или не предусмотрено в машине?Вообще нужно лезть и смотреть, что там как там. Клапан свой? Без контактов?
А вы проверяли, там пробки в системе не образовалось случайно? Нужно будет прогнать систему и почистить все воздуховоды для начала, а так же я бы на вашем месте посмотреть, как там дела с радиатором обстоят.
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