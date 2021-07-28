Штраф за не пристегнутый ремень безопасности для пассажира и водителя в 2021 году: как и когда можно обжаловать
- Когда можно получить штраф за не пристегнутый ремень;
- Какие штрафы за не пристегнутый ремень;
- Когда можно обжаловать штраф за не пристегнутый ремень;
- Порядок обжалования штрафа за не пристегнутый ремень.
Когда будет назначен штраф за не пристегнутый ремень
Если конструкцией машины предусмотрено наличие ремней, все находящиеся в ней лица обязаны пристегнуться. Данное правило оговаривается пунктом 2.1.2 ПДД.
Таким образом, если в авто есть ремни на пассажирских креслах, ими нужно воспользоваться, иначе последует штраф. Это касается и легкового транспорта, и автобусов. Если ремни в машине должны быть, а они сняты либо неисправны, то эксплуатировать ее запрещено.
Водитель будет оштрафован, если не пристегнут сам или не пристегнулся хоть один из его пассажиров (либо дети до 12 лет перевозятся без удерживающих устройств).
Пассажиру также грозят санкции, если при наличии ремня безопасности он им пренебрег.
Какие штрафы за не пристегнутый ремень
Штраф за не пристегнутый ремень для водителя составляет 1000 рублей, в соответствии со статьей 12.6 КоАП. Эта сумма будет назначена, если водитель не пристегнут сам, либо же в салоне его авто не пристегнуты пассажиры.
Санкции могут быть назначены несколько раз за сутки, если водителя остановят на разных постах ГАИ.
Есть машины, у которых ремни не предусматриваются конструкцией – тогда наказания не будет. Но если ремни должны быть, а их по какой-либо причине нет, то водителю будет назначено наказание в 500 рублей по статье 12.5 КоАП.
Штраф за не пристегнутый ремень для пассажира составляет 500 рублей либо предупреждение в соответствии со статьей 12.29 ч. 1 КоАП.
В данном случае оштрафуют и самого нарушителя – пассажира, и водителя, поскольку он отвечает за безопасность перевозимых людей.
Штраф будет наложен на каждого пассажира в отдельности. То есть, если в машине не пристегнулись два пассажира, каждый из них будет оштрафован на 500 рублей или письменно предупрежден.
Водитель же штрафуется на 1000 рублей вне зависимости от количества не пристегнутых пассажиров. Так, если в маршрутке 20 пассажирских мест, и все люди не пристегнуты, водителю будет вменено 1000 рублей штрафа.
Пристегиваться обязаны не только взрослые, но и маленькие пассажиры. Для детей до 12 лет требуется перевозка в специальных удерживающих устройствах.
От 0 до 7 лет дети перевозятся с обязательным применением детских кресел в соответствии с их весом на заднем и переднем рядах машины. С 7 до 11 лет кресло обязательно только на переднем ряду, а сзади допускается применение ремней, бустера или автомобильного адаптера.
Штраф за перевозку детей с нарушением правил составляет 3000 рублей для водителя. Должностное лицо оштрафуют на 25 тысяч рублей, если ребенка перевозило такси. А юридическим – штраф в размере 100 тысяч рублей.
Санкции за не пристегнутый ремень безопасности подлежат льготной оплате в 20-дневный срок, поэтому советуем не упустить скидку.
Назначить штраф за ремень безопасности может не только инспектор, но и камера фотовидеофиксации. В Москве уже давно водителей активно штрафуют за данное правонарушение в автоматическом режиме, а теперь этот штраф с камеры можно получить и в других регионах.
Когда можно обжаловать штраф за не пристегнутый ремень
Есть обстоятельства, позволяющие водителю обжаловать вмененные ему санкции за отсутствие ремня:
- Когда в момент нарушения машина управлялась другим человеком – знакомым или родственником собственника. В данном случае доказательством будет служить страховка на двух и более лиц либо доверенность на другое лицо. Так можно будет доказать, что авто находится в пользовании у нескольких водителей.
- Машина продана, а штраф пришел на старого владельца. Тут необходимо в качестве доказательства приложить договор с покупателем.
- Водитель отстегнул ремень после остановки сотрудником автоинспекции, чтобы взять документы из бардачка, а инспектор зафиксировал отсутствие пристегнутого ремня. Тут правоту водителя поможет доказать лишь запись видеорегистратора, снимающего салон.
- Дорожная камера допустила ошибку, например, выписала штраф за отсутствие ремня, который есть, но не виден на темной одежде водителя.
Порядок обжалования штрафа за не пристегнутый ремень
Имея основания и доказательства невиновности, водитель в течение 10 суток должен подать жалобу на наложенные на него санкции, подкрепив ее доказательствами своей невиновности.
Жалоба составляется в простой письменной форме с обязательным указанием:
- получателя (начальника отделения ГИБДД, из которого поступил штраф) и отправителя (Ф.И.О., адрес и телефон водителя);
- обстоятельств происшествия и доводов, почему водитель считает назначенные санкции неправомерными;
- просьбы отменить назначенное наказание и прекратить производство по делу;
- перечисления доказательств невиновности водителя, приложенных к жалобе;
- даты составления и подписи водителя.
Жалоба направляется заказным письмом по почте либо приносится лично в автоинспекцию, вынесшею постановление о санкциях.
Если автоинспекция ответит отказом, нужно перенаправить жалобу в районный суд, а при отказе из суда – в суд высшей иерархии, вплоть до Верховного.
Если доказательства невиновности водителя убедительны, штрафное взыскание отменят. А если оснований для отмены штрафа недостаточно – придется водителю его оплатить.
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