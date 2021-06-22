Штраф за нечитаемые и грязные номера в 2021 году: все подробности
110KM.RU рассказывает, какой штраф за нечитаемые номера можно получить в 2021 году, и есть ли возможность его избежать.
- В каких случаях номера признают нечитаемыми;
- Какой штраф за нечитаемые номера;
- Как избежать штрафа за нечитаемые номера;
- Что будет, если перевозимый груз закрывает номер;
- Как обжаловать штраф за грязные номера.
110KM.RU рассказывает, какой штраф за нечитаемые номера можно получить в 2021 году, и есть ли возможность его избежать.
В каких случаях номера признают нечитаемыми
Номера автомобиля могут быть:
Намеренно или по уважительной причине испачканы грязью либо залеплены снегом. Это естественно при движении по грунтовым дорогам после продолжительных дождей или зимой, когда намерзает снег. Водитель не успел привести авто в порядок или намеренно не стал этого делать, чтобы избежать штрафов с камер.
Намеренно скрытыми листом бумаги, при помощи специального механизма, шторок, грязевого баллончика, продающегося в автомагазинах. Инспектор легко отличит обычную грязь от искусственной – та смывается тяжелее.
С естественными или искусственными потертостями, повреждениями, изображениями, что также может быть квалифицировано инспектором как намеренное сокрытие номера.
Номер будет признан нечитаемым, если с 20 метров невозможно распознать хоть один его знак (цифру или букву переднего или заднего номера) в дневное время, либо хоть один знак заднего номера в ночное время. Данное правило оговаривается примечанием к статье 12.2 КоАП.
Какой штраф за нечитаемые номера
Суровость санкций, предусмотренных статьей 12.2 КоАП, будет зависеть от того, намеренно скрыт номер, или же по естественным причинам.
Например, в непогоду машину окатил грязью встречный автомобиль, забрызгав номера, и водитель может даже этого не знать. Также, возвращаясь с дачи по грунтовой дороге, водитель мог не успеть помыть машину – это не преднамеренное нарушение, караемое предупреждением или 500 рублями штрафа.
А вот когда нечитаемые номера – результат преднамеренных действий, последуют 5000 рублей штрафа или лишение удостоверения на 1-3 месяца. Например, номера частично или полностью скрыты каким-либо материалом или устройством, замазаны, затерты – это умышленное правонарушение, совершенное с целью избежать штрафов с камер.
Важно знать, что КоАП предусматривает санкции лишь за управление машиной с нечитаемым номером. Когда она стоит на месте, например, на стоянке или парковке с грязным номером – под действие КоАП это правонарушение не попадает.
Как избежать штрафа за нечитаемые номера
Если вас остановил инспектор ГИБДД за грязные номера, не нужно наглеть и вступать в ожесточенный спор. Спокойно объясните, что не заметили этого факта. Мол, перед поездкой номера были чистыми, но погода и дорожные условия привели к их загрязнению.
Возьмите тряпку, и как можно скорее прямо на месте удалите грязь с номеров, извинившись за свой недосмотр. Желательно сделать это до того, как инспектор сделает фото.
Лишив инспектора оснований для составления протокола, вы можете отделаться устным предупреждением или минимальным штрафом в 500 рублей.
Если же автоинспектор настаивает на назначении штрафа и не верит в отсутствие у вас умысла – стойте на своем. При составлении протокола, в графе с замечаниями по документу укажите, что загрязнение номера вызвано погодными условиями. Сделайте фото вытертого номера, захватив в кадр инспектора или пост ГАИ. А лучше снимите на видео процесс составления протокола.
При рассмотрении дела судом ваши доводы и фотовидеоматериалы будут приняты во внимание, и есть хорошие шансы отменить назначенные ГИБДД санкции.
Другое дело, если номер скрыт специальным устройством, сеткой, пленкой, бумагой, затерт или замазан. Тут на лицо умышленное сокрытие номера, и избежать наказания не получится. Водитель получит санкции в виде 5000 рублей штрафа или лишения удостоверения.
Выход тут один – внести оплату по штрафу в 20-дневный срок с 50% льготой, так как на данное правонарушение скидка распространяется.
Что будет, если перевозимый груз закрывает номер
При прикреплении к автомобилю специального багажника для перевозки велосипедов задние номерные знаки окажутся нечитаемыми. Ранее эти действия квалифицировались по ч. 2 статьи 12.2 КоАП, как номера, сокрытые устройствами, препятствующими их идентификации, и наказывались штрафом в 5000 рублей или лишением прав.
Однако Верховным судом внесены разъяснения, согласно которым данная ситуация должна квалифицироваться по другой статье – 12.21 ч. 1 КоАП, оговаривающей санкции за перевозку груза с нарушением правил. По этой статье можно получить 500 рублей штрафа или предупреждение.
Как обжаловать штраф за грязные номера
Санкции за грязные или нечитаемые номера обжалуются в общем порядке – в автоинспекции или суде по месту совершения правонарушения.
Доказательствами невиновности служат фото с места правонарушения или видео составления протокола, погодные условия, показания свидетелей.
Если номера просто грязные, и тому есть причины (погодные условия), есть хорошие шансы избежать наказания. Если имеет место явное сокрытие номерных знаков с целью скрыться от камер фотовидеофиксации, что подтверждается фото с сокрытыми номерами при помощи специальных средств (бумаги, искусственной грязи, шторок, пленок, рамок) – шансов на успех у вас нет. Хороший адвокат может помочь смягчить санкции с лишения прав на штраф, но не избавит вас от наказания.
Мы советуем не прятать номера умышленно, и следить, чтобы они оставались чистыми.
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