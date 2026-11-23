Как оспорить штраф за непредоставление преимущества пешеходу: разъяснения Верховного суда

Кадр, на котором автомобиль оказался на «зебре», сам по себе не подтверждает, что водитель помешал пешеходу. Для спора важны траектории и реакция человека, а запись регистратора может подкрепить возражения. На обжалование постановления дают 10 дней.

Кадр, на котором автомобиль оказался на «зебре», сам по себе не подтверждает, что водитель помешал пешеходу. Для спора важны траектории и реакция человека, а запись регистратора может подкрепить возражения. На обжалование постановления дают 10 дней.

Штраф по статье 12.18 КоАП РФ — одно из самых частых взысканий, которые водитель получает по материалам камер или записи инспектора. Спор вокруг такого постановления почти всегда упирается в один вопрос: пришлось ли человеку на переходе менять скорость или направление из-за автомобиля. Один кадр с машиной на «зебре» этот вопрос не закрывает. Ниже собраны позиция Верховного суда, региональные данные и практические рекомендации, которые помогут выстроить возражения или жалобу.

Позиция Верховного суда

Верховный суд разъяснил, что уступить дорогу — значит не продолжать движение, если из-за автомобиля пешеходу придется изменить скорость или направление. Формулировка смещает центр спора с формального совпадения машины и человека на разметке на фактическое поведение участников.

По записям регистратора автомобиль может уже находиться на разметке в тот момент, когда пешеход только начинает переход. Такой короткий фрагмент не показывает главного: помешал водитель человеку или нет. Изображение автомобиля на «зебре» само по себе недостаточно для оценки ситуации.

Что оценивают при разборе

Главное — траектории движения и поведение пешехода после того, как машина попала в кадр. Если человеку не пришлось менять скорость или направление, это может стать аргументом водителя. Обратная ситуация возникает, когда из-за маневра автомобилист продолжает движение, останавливается или меняет траекторию так, что человек вынужден сбавить шаг либо отступить: такое поведение могут расценить как непредоставление преимущества. При этом смотрят на дистанцию, скорость и развитие ситуации в целом, а не на один кадр.

В протоколе возражений или в жалобе на постановление стоит подробно описать условия и приложить непрерывную запись регистратора, чтобы в материалах были постоянные моменты начала смены, положения автомобиля, расстояния между участниками и их движения. Важно, оказалась ли машина на разметке и возникла ли из-за этого фактическая помеха.

Когда обязанность уступить возникает

Обязанность уступить дорогу возникает, когда человек входит в проезжую часть или вступает на нее для перехода. Само приближение к переходу не означает, что водитель обязан немедленно остановиться при любых обстоятельствах. Однако если пешеход остановился у бордюра именно из-за появляющегося автомобиля, это также можно рассматривать как создание помех. Поэтому значение имеет не только положение участников, но и связь между действиями водителя и поведением человека: разъяснение Верховного суда соотносит эпизод с тем, изменил ли пешеход из-за машины скорость или направление.

Оценивать обстановку нужно заранее. Важны расстояние до пешеходов и направление движения участников: пожилому человеку или маломобильному гражданину обычно требуется больше времени. Водителю следует обратить внимание на то, где он сможет безопасно остановиться, не выезжая на проезжую часть и разметку.

Что сказать инспектору на месте

Разговор на месте почти всегда оказывается важнее последующих споров: именно из него вырастает протокол, а протокол — это уже письменное доказательство. Поэтому говорить нужно спокойно и по существу, без эмоций и без оценок действий инспектора. Оптимальная схема — коротко и точно изложить свою версию события: в какой момент пешеход появился в поле зрения, где находился автомобиль, с какой скоростью он двигался, на каком расстоянии были участники и менял ли человек шаг или направление после того, как машина оказалась на разметке. Если помехи не было, так и сказать: пешеход шел своим темпом, траекторию не менял, останавливаться или сбавлять скорость ему не пришлось.

Статистика и усиление контроля

В 2026 году ужесточение контроля связывают с ростом числа аварийных ситуаций на переходах. Согласно приведенным данным, большинство таких ситуаций возникает из-за невнимательности водителей и неверной оценки соблюдения ПДД.

Региональные показатели за периоды таковы. Госавтоинспекция Смоленской области сообщила о снижении количества ДТП с пешеходами на 10,9%, погибших — на 7,1%, раненых — на 12%. На нерегулируемых переходах количество наказаний сократилось с 46 до 35, а осужденных — с 44 до 35. Именно эти данные приводит сводка по Смоленской области.

В Белгородской области за десять месяцев 2026 года зарегистрировали 210 ДТП обычного типа: 27 человек погибли, 189 получили ранения. Данные по Белгородской области отражают региональную ситуацию и не переносятся на страну в целом автоматически. Поэтому наблюдать за переходом и быть готовым сбросить скорость важно еще до спорного маневра.

Ответственность и порядок обжалования

За непредоставление преимущества пешеходу предусмотрена ответственность по статье 12.18 КоАП РФ: штраф составляет от 1500 до 2500 рублей. При согласии с постановлением его можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней со дня вынесения. Если водитель не согласен, на обжалование постановления отводится 10 дней. К жалобе следует приложить полный фрагмент записи регистратора и указать, как двигались участники и менял ли пешеход скорость или направление.