Почему 500 рублей — не главное: какие последствия ждут невписанного водителя в ОСАГО

Какой грозит штраф за управление автомобилем водителю, не вписанному в ОСАГО

За руль автомобиля с ограниченным полисом нельзя передавать управление человеку вне списка: в 2026 году это грозит штрафом 500 ₽. Повторное выявление в течение 24 часов не приводит к новому взысканию, но после ДТП возможен регресс страховщика.

За руль автомобиля с ограниченным полисом нельзя передавать управление человеку вне списка: в 2026 году это грозит штрафом 500 ₽. Повторное выявление в течение 24 часов не приводит к новому взысканию, но после ДТП возможен регресс страховщика.

Если действует полис ОСАГО с ограниченным списком водителей, управлять машиной может только тот, кто в этот список включен. Водитель вне списка нарушает условия договора, а наказание по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ составляет 500 рублей. Полное отсутствие ОСАГО наказывается штрафом 800 рублей, а повторное отсутствие полиса по ч. 2 ст. 12.37 — от 3 000 до 5 000 рублей.

Если полис есть, но документа нет при себе, возможно предупреждение или штраф в размере 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3. Эти штрафы не смешиваются: за невписанного водителя всегда штраф 500 рублей, повышенный штраф относится только к повторному отсутствию ОСАГО.

С 23 марта 2026 года нельзя повторно привлечь по ст. 12.37 за нарушение в течение 24 часов после первого, но само нарушение остается и его нужно устранить. Присутствие собственника на пассажирском сиденье не дает права управления — ответственность несет тот, кто фактически за рулем, и родство или краткосрочная поездка условий полиса не отменяют.

При ДТП потерпевший получит возмещение независимо от того, был ли виновник вписан в полис, но после выплаты страховщик вправе предъявить виновнику регрессное требование по ст. 14 закона об ОСАГО — вернуть выплаченную сумму, причем штраф 500 рублей размер регресса не ограничивает.

Чтобы вписать водителя в полис ОСАГО, нужно сообщить страховщику информацию, дождаться изменения договора и пересчета премии, сверить данные и только после этого передавать руль. Стоимость долавления в полис зависит от возраста, стажа и других тарифных факторов, а в неограниченный полис вписывать никого не нужно.

При уплате штрафа в течение 30 дней действует скидка 25% — вместо 500 рублей платится 375, но это не меняет условий договора, и к следующей поездке водитель все равно должен быть вписан. Перед передачей руля проверьте срок действия ОСАГО, наличие ограничения по списку и сведения о водителе: при ограниченном полисе его нужно включить до поездки.

При выборе полиса расходы на страхование учитываются вместе с расходами на содержание машины. Например, при разборе ресурсов Ford Focus II изучаются моторы и трансмиссии подержанной модели. Для ОСАГО важно еще одно: если в одной машине используются разные водители, можно изменить договор без ограничений их чисел.