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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 16:03

Штраф за незаконный знак «Инвалид» хотят поднять до 25 тыс. рублей

Штраф за незаконный знак «Инвалид» хотят поднять до 25 тыс. рублей

Борьба за парковочные места: зачем повышают штрафы за незаконный знак «Инвалид» - и кто от этого выиграет

Штраф за незаконный знак «Инвалид» хотят поднять до 25 тыс. рублей

В Госдуме обсуждают ужесточение наказания для водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид» на своих авто. Новые суммы штрафов могут удивить даже опытных автомобилистов. Почему власти решили пересмотреть правила и что изменится для обычных водителей - разбираемся в деталях.

В Госдуме обсуждают ужесточение наказания для водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид» на своих авто. Новые суммы штрафов могут удивить даже опытных автомобилистов. Почему власти решили пересмотреть правила и что изменится для обычных водителей - разбираемся в деталях.

В России готовится важное изменение для всех, кто пользуется парковками: депутаты Госдумы предложили заметно увеличить штрафы за незаконное размещение знака «Инвалид» на автомобилях. Эта инициатива напрямую затрагивает не только нарушителей, но и тех, кто действительно нуждается в специальных местах для парковки. По мнению авторов законопроекта, действующие меры уже не справляются с проблемой, а число злоупотреблений растет.

Как сообщает Autonews, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с коллегами внес в правительство предложение повысить штраф за первое нарушение с 5 до 7,5 тысяч рублей. Если водитель повторно попадется на незаконном использовании знака, сумма возрастет до 25 тысяч рублей. Такой шаг, по мнению инициаторов, должен стать серьезным сдерживающим фактором для тех, кто пытается получить бесплатную парковку обманным путем.

Сейчас ситуация выглядит так: на общественных парковках, включая платные, для инвалидов всех трех групп и транспорта, перевозящего людей с ограниченными возможностями, должно быть выделено не менее 10% мест. Бесплатно парковаться могут инвалиды I и II групп, а также III группы с любыми ограничениями по передвижению и дети-инвалиды. Однако на практике многие водители, не имеющие на это права, используют знак «Инвалид» ради экономии. В результате настоящие льготники часто сталкиваются с нехваткой свободных мест и вынуждены либо искать парковку в другом месте, либо платить по общему тарифу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что существующие штрафы не пугают нарушителей. Это приводит к тому, что инвалиды теряют доступ к социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре. Новые суммы штрафов призваны изменить ситуацию и вернуть справедливость на парковках.

Для легального использования знака «Инвалид» теперь требуется внести данные автомобиля в государственную информационную систему - «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Это позволяет отслеживать, кто действительно имеет право на льготу, и исключить подделки. По мнению экспертов, ужесточение контроля и повышение штрафов могут заметно снизить число нарушений.

Стоит напомнить, что ранее Госдума уже приняла закон, разрешающий водителям с категориями B, C и D управлять багги и вездеходами. Это говорит о том, что правила для автомобилистов продолжают меняться, и важно следить за нововведениями, чтобы не попасть под санкции.

В целом, инициатива по увеличению штрафов за незаконный знак «Инвалид» может стать важным шагом к обеспечению равных условий для всех участников дорожного движения. По данным профильных ведомств, в России насчитывается несколько миллионов людей с инвалидностью, и для них доступность парковочных мест - не просто удобство, а жизненная необходимость. Новые меры позволят защитить их интересы и сделать городскую среду более справедливой.

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