Штраф за обгон: когда его можно получить и как обжаловать
Что такое обгон и как его выполнять
При обгоне вы меняете полосу движения или объезжаете другое авто. Не стоит путать обгон с объездом препятствия. Объезжая препятствие, вы совершаете вынужденный маневр, с целью избежать столкновения с ним. А при обгоне вы идете на маневр по своей инициативе, чтобы опередить едущее впереди авто.
Перед тем, как пойти на обгон, нужно:
- убедиться в безопасности ваших действий;
- двигаясь по однополосной дороге убедиться, что она впереди свободна на нужном для маневра расстоянии;
- удостовериться в достаточности расстояния для возврата на свою полосу после совершения маневра, без создания опасности обгоняемой машине или иному транспорту, едущему в обратном направлении.
- Удостовериться, что другой автомобиль не начал обгонять вашу машину, проверив движение в зеркалах заднего вида.
Кроме того, вы должны оповестить других участников движения о своем намерении совершить обгон при помощи поворотников.
Нужно сохранять безопасное расстояние между своей и обгоняемой машиной и не съезжать на свою полосу движения, пока не проедите нужное расстояние во избежание столкновения с обгоняемым автомобилем.
Когда запрещено выполнять обгон
Обгон запрещен, если:
- Зона обозначена знаком20 «Обгон запрещен», например, в месте крутого поворота или подъема, где видимость дороги ограничена, и вы не сможете увидеть встречную машину. Зона работы знака – с точки установки и до ближайшего перекрестка за знаком.
- нанесены одинарная или двойная сплошная линии разметки, либо сплошная с прерывистой линий.
- На трамвайных путях встречного направления, что говорится в пункте 9.6 ПДД.
Также запрещено совершать обгон, если вы движетесь по:
- регулируемому или не регулируемому перекрестку по второстепенной дороге;
- пешеходному переходу;
- ж/д переезду и ближе 100 метров до него;
- мосту, путепроводу, эстакаде или под ней, по тоннелю;
- подъему дороги или дороге с ограниченной видимостью, на опасном повороте.
Если вы движетесь за тихоходным транспортом, который не в состоянии ехать быстрее 30 км/ч, то на него будет прикреплен специальный оранжевый треугольник в желтой рамке, либо белый круг с красной каймой и цифрой «30». Такую машину обгонять можно даже в зоне действия знаков. Но даже при наличии опознавательных знаков тихоходного транспортного средства нужно быть аккуратным. Например, при двойной или одинарной сплошной линии обгонять нельзя, даже если транспортное средство перед вами еле ползет.
Иногда неверная трактовка законодательства и заблуждения водителей заканчиваются лишением прав. Константин Гуревич, адвокат МГКА "Бюро адвокатов Де-Юре" рассказал 110km.ru о самых распространенных мифах.
- Миф первый – «если начал обгон на прерывистой линии разметки, но закончил уже на сплошной, то наказания не будет, «так Верховный суд решил». Во-первых, Верховный суд РФ даёт разъяснения по вопросам судебной практики, но не отменяет своими постановлениями законы, в частности положения главы 12 Кодекса об административных правонарушениях. А во-вторых, ВС РФ однозначно указал, что действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако завершившего данный маневр в нарушение указанных требований, также подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. А это влечет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
- Миф второй – «знак 3.20 «Обгон запрещён» всегда разрешает обогнать тихоходный транспорт, мотоцикл без коляски, повозку, ведь так написано в ПДД». Не так уж часто встречаются лошади с повозками на дорогах и медленные мотоциклисты, но всё же… Нужно помнить, что знак 3.20 устанавливают обычно именно в тех местах, где совершение обгона может быть опасным. Поэтому, Верховный суд не забыл упомянуть, что обгон тихоходного транспорта в зоне действия данного знака иным транспортом не подлежит квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, но при отсутствии других запретов для совершения обгона (например, на мостах, в тоннелях, на опасных поворотах и т.д.)».
Запрещен ли обгон при противоречии знаков и разметки
Если разметка и знаки противоречат друг другу, то вы должны следовать предписаниям знаков, так как у них приоритет.
Иногда дорожные работники забывают стереть временную разметку по окончании ремонтных работ, что вводит водителей в заблуждение. Если противоречие наблюдается между временными и стационарными знаками, то приоритетом пользуются временные. Это же правило касается и разметки.
Какой штраф за обгон в 2021 году
Если вы совершили обгон там, где он запрещен правилами, штраф будет назначен по статье 12.15 КоАП в размере 5000 рублей. Кроме того, вас могут лишить прав на период в 4-6 месяцев.
Выбор наказания находится в компетенции судьи, который будет рассматривать ваше дело. Во внимание примут ваши личностные качества, наличие неоплаченных санкций автоинспекции, предыдущие проступки. Если вы часто нарушали правила, хамили инспектору при оформлении нарушения, либо были иные отягчающие вашу вину обстоятельства – вас оставят без прав.
За повторный аналогичный проступок санкции будут более жесткими – без прав на 1 год. Нарушение зачтут, как повторное, если с предыдущего взыскания за нарушение правил обгона еще не истек год.
Если ваше нарушение было зафиксировано дорожной камерой фотовидеофиксации, прав не лишат, а назначат штраф в 5000 рублей.
Можно ли обжаловать штраф за обгон
Водитель вправе обжаловать санкции, если он с ними не согласен, в десятидневный срок с момента, как выписали постановление. Главное – иметь на это основания и доказательства отсутствия вины.
Жалоба с доказательствами направляется в ведомство, из которого поступило взыскание – в ГИБДД или суд. Решение о лишении водительских прав выносит суд, и за обжалованием нужно обратиться к этой инстанции. Лучше нанять себе в помощь квалифицированного адвоката, чтобы он отстоял ваше водительское удостоверение и помог грамотно составить жалобу.
Суд рассматривает заявления в течение 2-х месяцев. При получении отказа на свое обращение можно обжаловать его в судах высшей инстанции, вплоть до Верховного суда.
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