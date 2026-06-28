Перевозить собак в машине теперь запрещено: в каких случаях инспектор ГИБДД выпишет штраф

28 июня 2026, 07:42
Штраф за перевозку собак в машине: новые правила и нюансы для водителей
Штраф за перевозку собак в машине: новые правила и нюансы для водителей
С 2026 года водителям в России грозит штраф за перевозку собак и кошек без надежной фиксации в салоне автомобиля. Новые требования касаются не только безопасности, но и порядка на дороге. Разбираемся, как не попасть под санкции и что советуют эксперты.
В России ужесточились требования к перевозке домашних животных в автомобилях. Теперь за неправильную транспортировку собак и кошек водителю грозит штраф. Причина проста: закон приравнивает животных к грузу, а значит, их размещение и фиксация должны быть максимально надежными. Если питомец свободно перемещается по салону, запрыгивает на колени к водителю или занимает место на торпеде, инспектор ГИБДД выпишет предупреждение или наложит штраф в размере 500 рублей.
Эксперты подчеркивают: животное не должно ограничивать обзор водителю, создавать шум или мешать управлению транспортным средством. В случае нарушения инспектор может не только оштрафовать нарушителя, но и потребовать немедленно устранить проблему или вовсе запретить дальнейшее движение. Это правило распространяется на всех, кто перевозит четвероногих друзей на заднем или переднем сиденье без специального крепления.
Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов», отмечает, что новые требования направлены на повышение безопасности на дорогах. По его словам, даже спокойная собака может внезапно изменить поведение, что приведет к аварийной ситуации. Поэтому важно использовать специальные шлейки-ремни или жесткие переноски, которые крепятся штатным ремнем безопасности и надежно удерживают животное на месте.
Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, обращает особое внимание на социализацию питомца в первые шесть месяцев жизни. Хорошо воспитанная собака ведет себя спокойно и не создает проблем в машине. Однако полностью изменить характер животного практически невозможно, поэтому корректировка поведения — задача для терпеливых хозяев.
Штраф — не главная проблема. Нарушение правил перевозки животных может привести к аварии, а значит, и к более серьезным последствиям. По данным ГИБДД, случаи ДТП из-за незафиксированных животных встречаются чаще, чем принято считать. Поэтому использование специальных аксессуаров — это не формальность, а реальная мера безопасности для всех участников дорожного движения.
Для тех, кто хочет глубже разобраться в тонкостях перевозки и избежать штрафов, рекомендуем также ознакомиться с правилами для владельцев питбайков - подробности о требованиях и санкциях в отношении нестандартных транспортных средств помогают снижать аварийность.
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