Перевозить собак в машине теперь запрещено: в каких случаях инспектор ГИБДД выпишет штраф

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 июня 2026, 07:42

Штраф за перевозку собак в машине: новые правила и нюансы для водителей

Штраф за перевозку собак в машине: новые правила и нюансы для водителей

Перевозить собак в машине теперь запрещено: в каких случаях инспектор ГИБДД выпишет штраф

Штраф за перевозку собак в машине: новые правила и нюансы для водителей

С 2026 года водителям в России грозит штраф за перевозку собак и кошек без надежной фиксации в салоне автомобиля. Новые требования касаются не только безопасности, но и порядка на дороге. Разбираемся, как не попасть под санкции и что советуют эксперты.

С 2026 года водителям в России грозит штраф за перевозку собак и кошек без надежной фиксации в салоне автомобиля. Новые требования касаются не только безопасности, но и порядка на дороге. Разбираемся, как не попасть под санкции и что советуют эксперты.

В России ужесточились требования к перевозке домашних животных в автомобилях. Теперь за неправильную транспортировку собак и кошек водителю грозит штраф. Причина проста: закон приравнивает животных к грузу, а значит, их размещение и фиксация должны быть максимально надежными. Если питомец свободно перемещается по салону, запрыгивает на колени к водителю или занимает место на торпеде, инспектор ГИБДД выпишет предупреждение или наложит штраф в размере 500 рублей.

Эксперты подчеркивают: животное не должно ограничивать обзор водителю, создавать шум или мешать управлению транспортным средством. В случае нарушения инспектор может не только оштрафовать нарушителя, но и потребовать немедленно устранить проблему или вовсе запретить дальнейшее движение. Это правило распространяется на всех, кто перевозит четвероногих друзей на заднем или переднем сиденье без специального крепления.

Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов», отмечает, что новые требования направлены на повышение безопасности на дорогах. По его словам, даже спокойная собака может внезапно изменить поведение, что приведет к аварийной ситуации. Поэтому важно использовать специальные шлейки-ремни или жесткие переноски, которые крепятся штатным ремнем безопасности и надежно удерживают животное на месте.

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, обращает особое внимание на социализацию питомца в первые шесть месяцев жизни. Хорошо воспитанная собака ведет себя спокойно и не создает проблем в машине. Однако полностью изменить характер животного практически невозможно, поэтому корректировка поведения — задача для терпеливых хозяев.

Штраф — не главная проблема. Нарушение правил перевозки животных может привести к аварии, а значит, и к более серьезным последствиям. По данным ГИБДД, случаи ДТП из-за незафиксированных животных встречаются чаще, чем принято считать. Поэтому использование специальных аксессуаров — это не формальность, а реальная мера безопасности для всех участников дорожного движения.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в тонкостях перевозки и избежать штрафов, рекомендуем также ознакомиться с правилами для владельцев питбайков - подробности о требованиях и санкциях в отношении нестандартных транспортных средств помогают снижать аварийность.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Ростовская область Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться