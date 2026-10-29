Верховный Суд отменил старое правило: почему пешеходов теперь нужно пропускать совсем по-другому и как это влияет на штрафы

29 октября 2026, 18:44
Верховный Суд изменил правила пропуска пешеходов: какие штрафы теперь грозят водителям
Верховный Суд изменил правила пропуска пешеходов: какие штрафы теперь грозят водителям
Верховный Суд уточнил, когда водитель обязан уступать дорогу пешеходу: ключевой критерий — вступление человека на проезжую часть, а не его намерение или нахождение на краю дороги.
Согласно судебной практике, ключевой момент для водителя заключается в том, что как только пешеход вступает на проезжую часть, водитель обязан уступить дорогу независимо от расстояния между ними. Тот факт, что пешеход еще не начал движение или находится на краю дороги, сам по себе не является основанием для освобождения от ответственности, но если пешеход еще не вступил на проезжую часть и траектории движения не пересекаются, обязанность уступить дорогу может не возникать.
В судебной практике разграничение проводится по признаку вступил ли пешеход на проезжую часть и пересекаются ли траектории движения. В решении Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 года номер АКПИ12-205 четко указано, что если пешеход еще не вступил на проезжую часть либо уже прошел точку пересечения с траекторией движения транспортного средства и направляется к противоположной стороне, обязанность уступить дорогу отсутствует.
Однако как только пешеход вступает на проезжую часть, требование пункта 14.1 Правил дорожного движения носит безусловный характер и не зависит от ширины дороги или расстояния. Это означает, что камера фиксирует не намерение, а факт вступления на проезжую часть и пересечения траекторий.
Обязанность уступить дорогу возникает не только на самом пешеходном переходе, но и при повороте на перекрестке, при выезде со дворов и прилегающих территорий также необходимо уступать дорогу пешеходам. Если нарушение признано действительным, при оплате в течение 30 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере 75% от суммы, то есть при штрафе 1500 рублей фактически оплачивается 1125 рублей.
В судебной практике бремя доказывания того, что траектории движения не пересекались, лежит на водителе, и видеозапись с видеорегистратора является наиболее убедительным доказательством.
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