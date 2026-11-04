Штраф за +5 км/ч: переживания отменяются, но разобраться стоит — почему эксперты предлагают снизить нештрафуемый порог

4 ноября 2026, 20:21
Больше контроля или больше здравого смысла: почему порог в 20 км/ч под вопросом
Больше контроля или больше здравого смысла: почему порог в 20 км/ч под вопросом
Порог в 5 км/ч: необходимость или риск? Почему большинство водителей игнорируют знаки, и стоит ли за это штрафовать? В материале — подробности спора вокруг снижения нештрафуемого порога скорости.
По опросам, более 85% водителей едут быстрее, чем указано дорожными знаками. Именно этот разрыв между правилами и привычной скоростью движения стал аргументом в споре о возможном снижении нештрафуемого порога.
Поводом стала публикация в СМИ. Вице-президент автомобильного сообщества Антон Шапарин предложил провести аудит дорожной системы и обсудить изменение порога, который по действующим правилам составляет 20 км/ч. По его мнению, если большинство автомобилистов систематически превышает разрешенную знаками скорость, стоит проверить и сами ограничения.
Игорь Моржаретто придерживался постепенного снижения: сначала до 10 км/ч, затем до 5 км/ч. После публикации в соцсетях экспертное предложение превратилось в обсуждение о конституционных нормах закона Госдумы.
Согласно исходных данных, штраф налагается при превышении скорости более чем на 20 км/ч и составляет 750 рублей; за превышение на 5 км/ч санкций не предусмотрено. Для снижения порога потребовалось бы внести изменения в КоАП, поэтому одной экспертной инициативы для введения новых штрафов недостаточно.
Против выступили влиятельные депутаты и Минтранс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что большинство депутатов из разных фракций не поддерживает снижение порога. Министерство также заявило об отсутствии смысла в подобных изменениях. Депутат Павел Федяев указал на риск постоянного отвлечения водителей на спидометр и напомнил, что погрешность штатных приборов по ГОСТу может достигать 10%.
Сторонники ужесточения ссылаются на зарубежный опыт. В Германии при скорости до 100 км/ч из показаний камеры вычитают 3 км/ч погрешности, но превышение до 10 км/ч все равно штрафуется. В Италии и Испании нештрафуемого порога нет, аналогичное правило действует в Великобритании. Однако сам по себе перенос норм не учитывает местные особенности жизни и дорожного движения, включая культуру вождения.
Есть и другой аргумент: в Беларуси и Казахстане порог составляет 10 км/ч. Но прежде чем заимствовать чужие правила, важно понять причины превышения скорости. Если на дороге, где условия позволяют ехать быстрее, установлен знак 40 вместо 60, проблема не решится. Поэтому предложенный Шапариным аудит дорожной системы касается не только контроля, но и обоснованности самих знаков.
При обсуждении новых требований полезно отделять инициативы от вступивших в силу правил. Подобный же подход нужен при разборе норм для электровелосипедов . В случае с порогом в 5 км/ч исходная публикация описывает экспертное предложение, которое возражали депутатам и Минтрансу, о нетрадиционном изменении КоАП.
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