Штраф за превышение средней скорости вернется в 2024 году

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В 2014 году в России появились умные дорожные комплексы, которые устанавливали на трассах на определенном расстоянии друг друга, например, в начале и конце населенного пункта. Первая камера регистрировала время въезда машины на участок контроля и передавала информацию на общий блок управления, пишет Profile.ru . Сюда же поступала информация со второй камеры. Затем цифровой модуль делил протяженность участка на время, которое автомобиль затратил на его проезд, и вычислял «среднюю скорость». Если полученное значение превышало установленный лимит, водителю выписывали штраф.

Использование таких камер – общемировая практика. Они призваны бороться с водителями, которые сбавляют скорость только непосредственно перед дорожной камерой, а затем вновь топят педаль газа в пол. Однако, в 2021 году Верховный суд признал составление протоколов за превышение «средней скорости» неправомерным, поскольку нельзя указывать участок дороги между камерами как место совершения нарушения.

Фото: unsplash.com

Два года потребовалось, чтобы сформулировать необходимые изменения в законодательство. В случае принятия, поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Предложение Минтранса уже поддержало Минэкономики, но в МВД по-прежнему говорят о существующих правовых пробелах. Сейчас поправки готовят для межведомственного согласования.

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