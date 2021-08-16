Штраф за резину не по сезону в 2021 году и можно ли его обжаловать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

18+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Adler Alfa Romeo Aston Martin Audi Aurus Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Fisker Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep JMC KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda Mercedes Mercury MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Saturn Scion Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tatra Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex Zotye ZX ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
16 августа 2021, 10:30

Штраф за резину не по сезону в 2021 году и можно ли его обжаловать

Водители должны дважды в год переобувать свой авто, а также менять шины, если они уже изношены. Рассказываем, какой штраф за резину не по сезону в 2021 году и можно ли его обжаловать.
Фото:euro-diski.ru

Когда можно получить штраф за зимнюю резину

Штраф за зимнюю резину в 2021 году в КоАП не предусмотрен. Но закон запрещает водителям круглый год ездить на шипованных шинах. С июня по август на федеральном уровне закреплен период, когда должна применяться летняя резина.

Срок использования шипованных или летних шин может быть увеличен (но не уменьшен) на региональном уровне в зависимости от особенностей климата данной территории. Но на три летних месяца шипы запрещены по всей России.

Если водителем используются не шипы, а так называемая «липучка», штрафа за нее не будет.

Когда будет штраф за летнюю резину

Летняя резина не предназначена для езды по снегу и гололеду, так как не обеспечивает необходимого сцепления с дорожным покрытием в данных условиях. Власти регионов самостоятельно устанавливают дату переобувки для водителей в зависимости от условий климата, но общероссийский срок для зимней резины – декабрь-февраль.

Некоторые водители предпочитают зимой ездить на так называемых всесезонках, однако их использование разрешено лишь при наличии маркировки M+S, MS, M&S, и остаточной глубины протектора не менее 4 мм. Шины с меньшей глубиной протектора в зимний период использовать нельзя.

Когда может быть наложен штраф за резину в 2021 году

Штраф пока не предусмотрен за езду на зимней резине летом. Вице-президент Гильдии российских адвокатов и Национальной ассоциации цифровой экономики Евгений Корчаго поясняет: «С первого июня 2021 года не вступили (как планировалось) в силу новые ограничения по эксплуатации автомобиля, включающие штраф за пользование резиной не по сезону. Тем не менее, работа по данному направлению все же ведется. Еще осенью 2020 года на портале проектов нормативно-правовых актов был размещен разработанный МВД проект постановления, в котором предлагалось запретить автомобилям ездить на летней резине в период с декабря по февраль и на шипованной резине летом».

Но санкции последуют, если резина истерлась в процессе эксплуатации, и уже не обеспечивает должного сцепления с дорогой.

Требования к шинам обозначены Техрегламентом, Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и Перечнем неисправностей. Но поскольку требования Техрегламента пока никак не связаны с КоАП, и носят лишь рекомендательный характер, мы рассмотрим Перечень неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспорт, и можно схлопотать штраф в 2021 году.

Запрещена эксплуатация транспорта, если:

 Итак:

  • легковые машины должны иметь глубину протектора шин 1,6 мм;
  • автобусы – 2,0 мм;
  • грузовики – 1,0 мм;
  • мототранспорт – 0,8 мм.

Зимние покрышки должны быть маркированы снежинкой на фоне 3-пиковой вершины и иметь остаточную глубину протектора минимум 4 мм.

Рекомендуем ежегодно измерять высоту протектора на шинах, чтобы не нарваться на штраф и не подвергать опасности себя и других участников движения.

Кроме того, штраф за резину вас настигнет, если на авто будут установлены на одной оси шины с разным протектором. Но если передняя и задняя осевые связки имеют шины с разным протектором – это допустимо.

На осевой паре шины не должны иметь различий в размере, конструкции, модели, сезонности, рельефе. Нельзя ставить на одну ось новую покрышку и старую восстановленную.

Категорически запрещается ставить ошипованные шины с неошипованными на одно авто. Все четыре колеса машины должны быть либо с зимней резиной, либо с летней.

Если на одной оси шины будут изношены, а на другой – нет, штрафа не последует, так как этот случай не оговаривается Перечнем. Но сцепление с дорогой будет не качественным, и в целях безопасности не рекомендуем практиковать такую «обувку».

Какой штраф за резину не по сезону и как его обжаловать

Штраф за зимнюю резину летом, как мы уже сказали, в 2021 году не предусмотрен. В СМИ появилась информация о введении в КоАП санкций за данное правонарушение с 1 июня 2021 года, однако эта новость тут же была опровергнута.

«Проект постановления о запрете автомобилистам ездить на резине не по сезону еще только в стадии проекта. Поэтому говорить о введении нового штрафа преждевременно и тем более никто за это не может штрафовать сейчас. Этот проект разместили еще в сентябре прошлого года на портале нормативных правовых актов. В нем есть перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. В частности, в этом перечне был запрет на эксплуатацию зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах и летом (июнь, июль, август) — автомобилей на шипованных шинах. Есть ли этот пункт в законопроекте сейчас — неизвестно. Проект в том виде, который подготовило МВД, был отклонен еще в июне. Штраф за резину не по сезону предусмотрен действующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, а именно частью 1 статьи 12.5. В соответствии с ней водитель может быть оштрафован на 500 рублей», пояснил 110KM.RU Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Итак, штраф назначается за эксплуатацию ТС при условиях, когда она запрещена, в виде предупреждения или санкций в 500 рублей.

Водитель вправе обратиться за обжалованием штрафа за резину, если:

  • его выписали за езду на зимней резине в летний период (санкции за это правонарушение пока КоАП не предусмотрены);
  • водитель направлялся на запаске к месту ремонта (на СТО), но инспектор остановил его и оштрафовал;
  • штраф выписан на сумму, превышающую 500 рублей.

Кроме того, обжаловать можно взыскание, назначенное неправомерно. «В случае если протектор зимних шин имел должную глубину, однако штраф был выписан, взыскание можно оспорить на основании того, что сотрудник ГИБДД оформил его при соответствии характеристик резины её свойствам, прописанным в ПДД. Процедуру обжалования можно провести в течение 10 дней после получения штрафа, подав соответствующее заявление в управление ГИБДД или суд региона, в котором был получен штраф», - пояснили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

При получении отказа в отмене штрафа из ГИБДД, перенаправьте жалобу в районный суд. При отказе из суда – в суд высшей инстанции, последняя из которых – Верховный суд Р.Ф.

Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Штраф за резину не по сезону в 2021 году и можно ли его обжаловать
Пять главных «бронтозавров» на базе нестареющей «Нивы»
ТОП-10 крутой боевой техники, которая никогда не видела сражений
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 8 и еще 33 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 5 моделей
E
Toyota Camry и еще 38 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Магнитогорск Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться