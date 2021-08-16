Штраф за резину не по сезону в 2021 году и можно ли его обжаловать
Когда можно получить штраф за зимнюю резину
Штраф за зимнюю резину в 2021 году в КоАП не предусмотрен. Но закон запрещает водителям круглый год ездить на шипованных шинах. С июня по август на федеральном уровне закреплен период, когда должна применяться летняя резина.
Срок использования шипованных или летних шин может быть увеличен (но не уменьшен) на региональном уровне в зависимости от особенностей климата данной территории. Но на три летних месяца шипы запрещены по всей России.
Если водителем используются не шипы, а так называемая «липучка», штрафа за нее не будет.
Когда будет штраф за летнюю резину
Летняя резина не предназначена для езды по снегу и гололеду, так как не обеспечивает необходимого сцепления с дорожным покрытием в данных условиях. Власти регионов самостоятельно устанавливают дату переобувки для водителей в зависимости от условий климата, но общероссийский срок для зимней резины – декабрь-февраль.
Некоторые водители предпочитают зимой ездить на так называемых всесезонках, однако их использование разрешено лишь при наличии маркировки M+S, MS, M&S, и остаточной глубины протектора не менее 4 мм. Шины с меньшей глубиной протектора в зимний период использовать нельзя.
Когда может быть наложен штраф за резину в 2021 году
Штраф пока не предусмотрен за езду на зимней резине летом. Вице-президент Гильдии российских адвокатов и Национальной ассоциации цифровой экономики Евгений Корчаго поясняет: «С первого июня 2021 года не вступили (как планировалось) в силу новые ограничения по эксплуатации автомобиля, включающие штраф за пользование резиной не по сезону. Тем не менее, работа по данному направлению все же ведется. Еще осенью 2020 года на портале проектов нормативно-правовых актов был размещен разработанный МВД проект постановления, в котором предлагалось запретить автомобилям ездить на летней резине в период с декабря по февраль и на шипованной резине летом».
Но санкции последуют, если резина истерлась в процессе эксплуатации, и уже не обеспечивает должного сцепления с дорогой.
Требования к шинам обозначены Техрегламентом, Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и Перечнем неисправностей. Но поскольку требования Техрегламента пока никак не связаны с КоАП, и носят лишь рекомендательный характер, мы рассмотрим Перечень неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспорт, и можно схлопотать штраф в 2021 году.
Запрещена эксплуатация транспорта, если:
Итак:
- легковые машины должны иметь глубину протектора шин 1,6 мм;
- автобусы – 2,0 мм;
- грузовики – 1,0 мм;
- мототранспорт – 0,8 мм.
Зимние покрышки должны быть маркированы снежинкой на фоне 3-пиковой вершины и иметь остаточную глубину протектора минимум 4 мм.
Рекомендуем ежегодно измерять высоту протектора на шинах, чтобы не нарваться на штраф и не подвергать опасности себя и других участников движения.
Кроме того, штраф за резину вас настигнет, если на авто будут установлены на одной оси шины с разным протектором. Но если передняя и задняя осевые связки имеют шины с разным протектором – это допустимо.
На осевой паре шины не должны иметь различий в размере, конструкции, модели, сезонности, рельефе. Нельзя ставить на одну ось новую покрышку и старую восстановленную.
Категорически запрещается ставить ошипованные шины с неошипованными на одно авто. Все четыре колеса машины должны быть либо с зимней резиной, либо с летней.
Если на одной оси шины будут изношены, а на другой – нет, штрафа не последует, так как этот случай не оговаривается Перечнем. Но сцепление с дорогой будет не качественным, и в целях безопасности не рекомендуем практиковать такую «обувку».
Какой штраф за резину не по сезону и как его обжаловать
Штраф за зимнюю резину летом, как мы уже сказали, в 2021 году не предусмотрен. В СМИ появилась информация о введении в КоАП санкций за данное правонарушение с 1 июня 2021 года, однако эта новость тут же была опровергнута.
«Проект постановления о запрете автомобилистам ездить на резине не по сезону еще только в стадии проекта. Поэтому говорить о введении нового штрафа преждевременно и тем более никто за это не может штрафовать сейчас. Этот проект разместили еще в сентябре прошлого года на портале нормативных правовых актов. В нем есть перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. В частности, в этом перечне был запрет на эксплуатацию зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах и летом (июнь, июль, август) — автомобилей на шипованных шинах. Есть ли этот пункт в законопроекте сейчас — неизвестно. Проект в том виде, который подготовило МВД, был отклонен еще в июне. Штраф за резину не по сезону предусмотрен действующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, а именно частью 1 статьи 12.5. В соответствии с ней водитель может быть оштрафован на 500 рублей», пояснил 110KM.RU Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Итак, штраф назначается за эксплуатацию ТС при условиях, когда она запрещена, в виде предупреждения или санкций в 500 рублей.
Водитель вправе обратиться за обжалованием штрафа за резину, если:
- его выписали за езду на зимней резине в летний период (санкции за это правонарушение пока КоАП не предусмотрены);
- водитель направлялся на запаске к месту ремонта (на СТО), но инспектор остановил его и оштрафовал;
- штраф выписан на сумму, превышающую 500 рублей.
Кроме того, обжаловать можно взыскание, назначенное неправомерно. «В случае если протектор зимних шин имел должную глубину, однако штраф был выписан, взыскание можно оспорить на основании того, что сотрудник ГИБДД оформил его при соответствии характеристик резины её свойствам, прописанным в ПДД. Процедуру обжалования можно провести в течение 10 дней после получения штрафа, подав соответствующее заявление в управление ГИБДД или суд региона, в котором был получен штраф», - пояснили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
При получении отказа в отмене штрафа из ГИБДД, перенаправьте жалобу в районный суд. При отказе из суда – в суд высшей инстанции, последняя из которых – Верховный суд Р.Ф.
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