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21 декабря 2021, 14:00

Штраф за тонировку стекол и как его обжаловать

Водители любят тонировать стекла своих автомобилей, за что частенько получают штрафы. Какой должна быть светопропускаемость стекол, чтобы не нарваться на штраф за тонировку, и в каких случаях его можно обжаловать? Расскажем в этом материале.
Фото: inceptivemind.com

Что входит в понятие «тонировка стекол»

Нанесение на стекло машины какого-либо покрытия, в результате чего его светопроницаемость, цветовые и отражающие качества изменяются, называется тонировкой. Она применяется автомобилистами с целью скрыть салон от посторонних глаз, защитить его от нагрева под лучами солнца.

Штраф за тонировку будет вам назначен за применение на автомобиле:

  • каркасных шторок;
  • двойных стекол;
  • силиконовой тонировки;
  • металлизированных или окрашенных пленок на клейкой основе.

Любое из этих средств не отвечает требованиям закона.

Требования к светопропускаемости стекол в 2021 году

Водителю разрешается тонировать:

  • заднее стекло машины;
  • боковые задние стекла машины;
  • клеить прозрачную цветную пленку на верхнюю часть лобового стекла в виде полосы, ширина которой не более 14 см.

Светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол не должна быть менее 70%, что говорится в Техрегламенте таможенного союза.

Если вы решили оклеить передние стекла своей машины пленкой со светопроницаемостью 70%, важно понимать, что даже у новых машин прозрачность стекол не 100%. И если вы наклеите пленку на стекло машины с пропускаемостью света 70%, а светопропускаемость самого стекла, например, около 95%, в результате светопропускаемость стекол будет равна около 65%, и вам назначат штраф за тонировку. Поэтому убедитесь после оклейки стекла пленкой, что оно соответствует нормам законодательства. Сделать это можно при помощи специального устройства – тауметра, который есть в автосервисах, производящих тонировку стекол машин.

Какой штраф за тонировку

Штраф за тонировку передних стекол машины с нарушением норм законодательства оговаривается статьей 12.5 КоАП. Взыскание составляет всего 500 рублей, как за первый, так и за повторный проступок.

Но можно получить и дополнительные санкции по ч. 1 статьи 19.3 КоАП за неисполнение требования автоинспектора о снятии тонировки. Если вы получили письменное предписание удалить пленку со стекол, как предмет нарушения, то необходимо это сделать. В противном случае можно получить 2-4 тысячи рублей штрафа, либо 15 суток административного ареста, либо 40-120 часов обязательных работ.

Ранее, до 2014 года, автоинспектор мог снять с автомобиля госномер, если его передние стекла затонированы сверх установленных норм, но сейчас данная мера наказания не применяется.

Можно ли избежать штрафа за тонировку стекол в 2021 году

Чтобы не получить штраф за переднюю тонировку стекол, нужно:

  • после наклейки пленки на стекло убедиться, что его светопроницаемость не снизилась ниже 70% при помощи специального устройства – тауметра;
  • удалить пленку на месте во время остановки инспектором, до того, как он произведет замер светопроницаемости стекла прибором. Иногда, при устранении нарушения на месте, водителям удается уйти от штрафа.

«Сказку о том, что инспектор ГИБДД не сможет выписать штраф, если убрать тонировку со стекол в его присутствии, активно используют недобросовестные продавцы быстросъемной тонировочной пленки. Законодательство таких норм не содержит. Инспектор может попросить об устранении нарушения на месте. В случае, если водитель согласен, дело кончится штрафом. Если нет — сотрудник ДПС выпишет предписание об удалении тонировки. Исполнить его необходимо, как правило, в течение 10 суток», — рассказал 110km.ru председатель Волгоградской коллегии адвокатов Виктор Демянчук.

Некоторые водители прибегают к использованию каркасных шторок, которые легче снять и поставить на место. Но если ваше авто попадется на глаза инспектору с такими шторками, штрафа не избежать. То, что вы устранили уже зафиксированное нарушение на месте, не освобождает вас от штрафа, поскольку не отменяет факта, что вы управляли автомобилем при наличии этого нарушения. А это значит, что штраф за тонировку будет правомерен, даже если вы снимете пленку на месте после фиксации нарушения инспектором.

«Инспектор ДПС наказывает за то нарушение, которое уже совершено. Его устранение на месте не освобождает нарушителя от санкций. Достаточно того, что до  остановки инспектором водителем были нарушены ПДД. Для составления протокола достаточно визуальной фиксации нарушения. Многие считают, что можно снять пленку со стекол при инспекторе — и штрафа не будет. Но инспектор составляет протокол по факту нарушения, которое было совершено ранее, до остановки автомобиля. Поэтому самый простой способ избежать штрафа — тонировать автомобиль, не нарушая при этом закон», — поясняет Виктор Демянчук.

Если вам вынесли постановление, оплатите его в срок 20 дней с момента назначения, чтобы получить скидку от государства в размере 50%. То есть, нужно будет заплатить только 250 рублей.

Можно ли обжаловать штраф за тонировку стекол

Взыскание за нарушение правил тонировки стекол может назначить только сотрудник ГИБДД. Следовательно, его очень сложно обжаловать, так как нельзя сослаться на ошибку камеры.

Но если при назначении наказания имели место нарушения процессуальных норм, можно обжаловать штраф. Например:

  • Инспектором не произведен замер светопроницаемости стекол тауметром – специальным устройством. Вы зафиксировали это нарушение на видео, и в протокол не внесена информация о произведенном замере и измерительном приборе.
  • В протоколе неверно указали время, место или дату нарушения, сведения об автомобиле или обстоятельства происшествия.
  • В протоколе неверно указали ваши данные.
  • В протокол не внесены свидетели события, у них не взяты показания.

При несогласии с протоколом укажите это в пункте «комментарии к документу». Дайте свои объяснения, почему вы не согласны с версией инспектора. Это можно сделать на отдельном листе или прямо в протоколе. Сфотографируйте лист с объяснениями и приложите его к протоколу, получив на руки его копию.

При несогласии с назначенными санкциями нужно:

  • написать жалобу вышедолжностному лицу автоинспекции, сотрудник которой назначил взыскание;
  • приложить к жалобе доказательства вашей невиновности (видеозапись процесса назначения наказания или показания свидетелей);
  • отправить жалобу с доказательствами ваших доводов в автоинспекцию по почте заказным письмом, или принести ее туда лично.

Через 10 суток вы получите ответ на свое заявление. Если он отрицательный – можно его обжаловать в суде. Однако размер штрафа за тонировку с учетом 50% скидки всего 250 рублей. Проще заплатить эту сумму, чем устраивать из-за нее судебные разбирательства.

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