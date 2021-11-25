Штраф за выделенную полосу: кто может ездить по выделенной полосе и как обжаловать наказание
Кому разрешена езда по выделенной полосе
Предназначение выделенной полосы в том, чтобы дать возможность горожанам, не имеющим автомобилей, добраться до работы без пробок на общественном транспорте. Следовательно, передвижение по выделенной автобусной полосе разрешено водителям:
- троллейбусов, автобусов, маршруток;
- школьных автобусов;
- легковых такси;
- велосипедистам (при расположении полосы справа);
Обычному транспорту выезжать на данную часть дороги запрещено – будет штраф.
Как обозначают выделенную полосу
Автобусную полосу обозначают соответствующими знаками и разметкой:
- Буквой «А» на асфальте.
- Знаком 5.14, размещенным над полосой и говорящим о том, что данная полоса для маршрутного транспорта.
- Знаком 5.14.1, говорящим об окончании автобусной полосы. Если данного знака нет, полоса действует до первого перекрестка. Когда полоса действует и за перекрестком, за ним будет повторно установлен знак 5.14.
- Знаком 5.11.1 обозначается полоса маршрутного транспорта с движением в обратном общему потоку направлении.
- Знаками 5.13.1 и 5.13.2 водителей предупреждают, что они выезжают на дорогу, где есть автобусная полоса, езда по которой организована в противоположном общему потоку направлении.
При отделении данной полосы от остальной дороги прерывистой линией разметки, автомобилям можно на нее перестраиваться при поворотах, заезжать на нее, чтобы посадить или высадить людей у тротуара справа. Однако маршрутному транспорту помехи создавать нельзя.
Когда езда по выделенной полосе разрешается обычным автомобилям
Водителям обычных автомобилей разрешено лишь временное пребывание на выделенной полосе, и только при:
- Повороте, когда необходимо перестроение в правый ряд. Если не перестроиться, последуют санкции в 500 рублей по статье 12.14 КоАП.
- Выезде на полосу для маршрутного транспорта со второстепенной дороги либо прилегающих территорий.
- Высадке или посадке пассажиров у края дороги, но при этом запрещено создание помех общественному транспорту.
Иногда, если полоса обозначена табличкой 8.5.2 (молоточки), по автобусной полосе по выходным дням разрешается движение любому транспорту. Могут присутствовать дополнительные знаки, такие как:
- 5.3 «Дни недели», говорящий, в какие дни выделенная полоса доступна только общественному транспорту;
- знак 8.5.4 «Время действия», говорящий о времени действия знака;
О времени действия знака также говорят таблички 8.5.5-8.5.7.
Появление на автобусной полосе другого транспорта тогда, когда это запрещено правилами и дорожными знаками, карается штрафом.
Какой штраф за выезд на выделенную полосу
Штраф за езду по выделенной полосе может быть назначен и по данным дорожных камер, и при фиксации инспектором на дороге. Иногда камеры размещаются прямо на общественном транспорте и снимают движение автомобилей по полосе.
Наказание для Москвы и Санкт-Петербурга оговаривается статьей 12.17 КоАП и составляет 3000 рублей.
В остальных российских городах штраф за езду по выделенной полосе составляет 1500 рублей.
Если движение по автобусной полосе организовано в обратном направлении общему потоку транспорта, выезд на нее будет квалифицироваться как выезд на встречку. Санкции последуют по ч. 4 статьи 12.15 КоАП в виде штрафа в 5000 рублей или лишения удостоверения водителя на период в 4–6 месяцев. Повторный подобный проступок в течение года оставит нарушителя без прав на 1 год (5000 рублей штрафа при фиксации камерой).
Если ваше появление на встречной выделенной полосе носило вынужденный характер, например, вы объезжали препятствие, санкции последуют по ч. 3 статьи 12.15 КоАП в размере 1000–1500 рублей.
Когда можно обжаловать штраф за выделенную полосу
При несогласии с назначенными санкциями у водителя есть право на их обжалование в срок 10 дней с момента назначения.
Езда по выделенной полосе может быть оспорена, если выезд на нее был совершен по крайней необходимости, предусмотренной статьей 2.7 КоАП.
«Крайняя необходимость (ст. 2.7 КоАП РФ) – это один из способов правомерного предотвращения опасности, угрожающей личности, правам лица, других лиц, интересам общества или государства, когда такая опасность не могла быть предотвращена другими средствами, а также, если причиненный при этом вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Действия в состоянии крайней необходимости не являются административным правонарушением. Например, водитель был вынужден совершить маневр из-за противоправного поведения другого водителя, или водитель не мог остановить свой автомобиль или совершить маневр, необходимый для избежания ДТП, не нарушая при этом требований правил дорожного движения. Если такие ситуации возникают, то действия водителя административным правонарушением не являются и могут быть расценены как действия в крайней необходимости. Доказывать это обстоятельство достаточно сложно. Подойдут такие доказательства, как записи с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, записи с камер видеорегистратора», - пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
А вот еще несколько причин для обжалования штрафа.
- Выезд на полосу был совершен в разрешенное для обычного транспорта время, а камера назначила водителю штраф. Доказательством невиновности будет фото или видео с места нарушения.
- Камера допустила ошибку, и неверно считала номер нарушителя, что можно доказать свидетельством о регистрации и фотографией машины.
- За рулем находился другой водитель, что подтвердит страховка на второе лицо или доверенность.
- Машина водителем продана, и он не мог ею управлять в момент нарушения, что подтвердит договор с покупателем.
- Иные обстоятельства, когда санкции назначены ошибочно, и водитель может это доказать.
Жалобу следует подать в ГИБДД или суд по месту совершения нарушения. Автоинспекция ответит в течение 10 дней, а ответ из суда придется ждать 2 месяца.
Если не получилось обжаловать штраф за выезд на выделенную полосу в первой инстанции, нужно обжаловать в вышестоящую, дополнив жалобу более убедительными доказательствами, так как отказ скорее всего связан с недостаточностью доводов невиновности.
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