Практика Верховного суда: почему «вафельница» стала финансовым барьером для водителей

Штраф за выезд на перекресток при заторе: что важно знать водителям в 2026 году

В 2026 году правила дорожного движения ужесточили контроль за выездом на перекресток при заторе. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а камеры фиксируют такие случаи автоматически. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию и что делать, если штраф все же выписан.

В 2026 году правила дорожного движения ужесточили контроль за выездом на перекресток при заторе. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а камеры фиксируют такие случаи автоматически. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию и что делать, если штраф все же выписан.

В последние годы на дорогах России ужесточился контроль за соблюдением правил проезда перекрестков, особенно в условиях затора. Водители, которые выезжают на перекресток, несмотря на скопление машин впереди, рискуют не только создать помеху для других участников движения, но и получить административный штраф. Это требование закреплено в пункте 13.2 ПДД и касается всех, кто не может гарантировать свободный проезд через перекресток.

Суть запрета проста: если впереди образовалась пробка и есть риск остановиться на перекрестке, выезд запрещен. Исключение делается только для поворота направо или налево в случаях, предусмотренных правилами. Нарушение этого пункта фиксируется как препятствие для движения транспорта в поперечном направлении, что особенно актуально для крупных городов с интенсивным трафиком.

За подобное нарушение предусмотрен штраф по части 1 статьи 12.13 КоАП РФ - 1000 рублей. Важно понимать, что современные камеры видеонаблюдения способны автоматически фиксировать такие случаи, особенно если водитель остановился на разметке 1.26, известной как «вафельница». Эта зона специально выделена для предотвращения блокировки перекрестков и облегчения движения в поперечном направлении.

Чтобы избежать штрафа, водителю необходимо заранее оценить ситуацию: если за перекрестком скопилось много машин и нет возможности проехать без остановки, лучше дождаться, пока дорога освободится. Даже если загорелся зеленый сигнал светофора, не стоит поддаваться на сигналы сзади - ответственность за нарушение понесет именно тот, кто выехал на перекресток и создал помеху.

В случае, если штраф все же выписан, его можно попытаться обжаловать, предоставив видеозаписи или показания свидетелей. Однако на практике доказать свою правоту бывает сложно, поскольку камеры фиксируют сам факт остановки на запрещенной зоне. Поэтому эксперты советуют не рисковать и строго соблюдать правила, особенно в условиях плотного трафика.

Для российских водителей эта тема остается актуальной: плотность движения в городах растет, а автоматизация контроля делает наказание за такие нарушения практически неизбежным. Важно помнить, что соблюдение этого правила не только помогает избежать штрафа, но и способствует снижению числа заторов и аварийных ситуаций на дорогах. По имеющимся данным, внедрение разметки 1.26 и автоматических камер уже позволило заметно улучшить пропускную способность перекрестков в крупных городах. Водителям стоит учитывать эти изменения и быть особенно внимательными при проезде сложных участков.